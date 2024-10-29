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        Haberler Gündem Güncel İstanbul Boğazı'nda gemi ve vapur seferleri normale döndü | Son dakika haberleri

        İstanbul Boğazı'nda gemi ve vapur seferleri normale döndü

        İstanbul Boğazı'nda Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları dolayısıyla gemi trafiğinin çift yönlü ve geçici olarak askıya alınması nedeniyle bir süre yapılamayan vapur seferleri normale döndü. Gemi trafiği de saat 16.50 itibarıyla kuzey-güney yönünde açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 12:09 Güncelleme: 29.10.2024 - 17:10
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        Vapur ve gemi seferleri normale döndü
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        İstanbul Boğazı'nda çift yönlü olarak askıya alınan vapur ve gemi seferleri normale döndü.

        Şehir Hatları AŞ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, yat yarışları kapsamında İstanbul Boğaz'ı yerel deniz trafiğine kapatıldı.

        Bu nedenle Beşiktaş-Kadıköy, Üsküdar-Karaköy-Eminönü, Kabataş-Kadıköy-Adalar, Üsküdar-Eyüpsultan, Bebek-Emirgan, Eminönü-Rumelikavağı, Üsküdar-Anadolukavağı, Beşiktaş-Eyüpsultan, Uzun Boğaz Turu, Kısa Boğaz Turu, Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy, İstinye-Çubuklu (Arabalı), Beykoz-Sarıyer, Kabataş-Kadıköy, Aşiyan-Anadoluhisarı-Küçüksu Ring, Üsküdar-Aşiyan, Beşiktaş-Adalar, Kadıköy-Eyüpsultan, Çengelköy-Kabataş, Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü ve Bostancı-Moda-Kabataş hatlarında bir süre seferler yapılamadı.

        Yat yarışlarının sona ermesinin ardından söz konusu hatlarda seferler normale döndü.

        Geçici olarak çift yönlü askıya alınan gemi trafiği de saat 16.50 itibarıyla kuzey-güney yönünde açıldı.

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        #İstanbul Boğazı gemi trafiği
        #gemi trafiği
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