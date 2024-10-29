İstanbul Boğazı'nda gemi ve vapur seferleri normale döndü İstanbul Boğazı'nda Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları dolayısıyla gemi trafiğinin çift yönlü ve geçici olarak askıya alınması nedeniyle bir süre yapılamayan vapur seferleri normale döndü. Gemi trafiği de saat 16.50 itibarıyla kuzey-güney yönünde açıldı.

Anadolu Ajansı Giriş: 29.10.2024 - 12:09 Güncelleme: 29.10.2024 - 17:10 facebook

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