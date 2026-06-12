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        Haberler Gündem İstanbul Boğazı transit gemi geçişine kapatıldı

        İstanbul Boğazı transit gemi geçişine kapatıldı

        Rusya'nın Kavkaz Limanı'nda insansız deniz aracı saldırısına uğrayan Kamerun bayraklı Asteri isimli tankerin, kıyı emniyetine ait romörkörler tarafından İstanbul Boğazı'ndan geçirileceği için boğaz trafiği transit gemi geçişine kapatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12 Haziran 2026 - 08:35 Güncelleme:
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        İstanbul Boğazı gemi geçişine kapatıldı

        Rusya'nın Kavkaz Limanı'nda insansız deniz aracı saldırısına uğrayan Kamerun bayraklı Asteri isimli tankerin kıyı emniyetine ait romörkörler tarafından İstanbul Boğazı'ndan geçirileceği süre boyunca boğaz trafiğinin transit gemi geçişine kapatıldığı belirtildi.

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