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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem imamoğlu’nun Twitch kanalı Spor İstanbul Gençlik ve Eğlence Festivali ile birlikte yayın hayatına başlıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, oyun odaklı sosyal medya platformu Twitch’ten de(twitch.tv/ekrmimamoglu) gençlere kulak verecek.

Twitch kanalı 19 Mayıs saat 19:00’da, Spor İstanbul Gençlik ve Eğlence Festivali’nin açılışında yayın hayatına başlayacak. Ekrem İmamoğlu’nun Twitch kanalındaki ilk canlı yayın ilk kez canlı olarak gerçekleşecek ‘’Zor Sor’’ yayını olacak.

4 GÜNLÜK OYUN TURNUVASI

Spor İstanbul Gençlik ve Eğlence Festivali kapsamında ilk canlı yayını ile gençlere seslenecek Ekrem İmamoğlu’na bu yayın boyunca Kaan Sezyum, Efe Uygaç, Tuana Yılmaz, Cem İşçiler, Zeynep Özkaya, Soykan Soner, Sena Gül,Mete Baş, Okan Asman, Surhay Bakış, Sercan Yıldırım, Başak Çakmak, Batu Bozkan, Berke Demir, İlyas Yalçıntaş, Feride Hilal Akın, Mete Özbey, Tuna Akşen, Ceren Pektaş, Cansu Öktem, Cemre Sıla Atılğan, İlayda Sürücü, Yeliz Korkmaz ve Nursema Altuntaş eşlik edecek.

Yayın boyunca tanınmış isimlerin zor sorularına yanıtlar verecek Ekrem İmamoğlu, IGEF 2021’in ardından da Twitch kanalındaki farklı içeriklerle gençlere seslenmeye devam edecek.

IGEF 2021, 4 gün boyunca oyun turnuvalarına da sahne olacak. Kozlarını Brawl Stars, Fortnite, Rocket League ve League of Legends gibi yapımlarda paylaşmak isteyen oyuncular 19-22 Mayıs tarihleri arasında IGEF’ te buluşacak.