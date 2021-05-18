Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTeknolojiOyunİstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Twitch kanalı açtı - Haberler
ABONE OL

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Twitch kanalı açtı

Oyun odaklı sosyal medya platformu Twitch’te hesap açan isimlere, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem imamoğlu da eklendi. İmamoğlu’nun Twitch kanalı Spor İstanbul Gençlik ve Eğlence Festivali ile birlikte yayın hayatına başlayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Twitch kanalı açtı - Haberler
HABERTURK.COM

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem imamoğlu’nun Twitch kanalı Spor İstanbul Gençlik ve Eğlence Festivali ile birlikte yayın hayatına başlıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, oyun odaklı sosyal medya platformu Twitch’ten de(twitch.tv/ekrmimamoglu) gençlere kulak verecek.

Twitch kanalı 19 Mayıs saat 19:00’da, Spor İstanbul Gençlik ve Eğlence Festivali’nin açılışında yayın hayatına başlayacak. Ekrem İmamoğlu’nun Twitch kanalındaki ilk canlı yayın ilk kez canlı olarak gerçekleşecek ‘’Zor Sor’’ yayını olacak.

4 GÜNLÜK OYUN TURNUVASI

Spor İstanbul Gençlik ve Eğlence Festivali kapsamında ilk canlı yayını ile gençlere seslenecek Ekrem İmamoğlu’na bu yayın boyunca Kaan Sezyum, Efe Uygaç, Tuana Yılmaz, Cem İşçiler, Zeynep Özkaya, Soykan Soner, Sena Gül,Mete Baş, Okan Asman, Surhay Bakış, Sercan Yıldırım, Başak Çakmak, Batu Bozkan, Berke Demir, İlyas Yalçıntaş, Feride Hilal Akın, Mete Özbey, Tuna Akşen, Ceren Pektaş, Cansu Öktem, Cemre Sıla Atılğan, İlayda Sürücü, Yeliz Korkmaz ve Nursema Altuntaş eşlik edecek.

Yayın boyunca tanınmış isimlerin zor sorularına yanıtlar verecek Ekrem İmamoğlu, IGEF 2021’in ardından da Twitch kanalındaki farklı içeriklerle gençlere seslenmeye devam edecek.

IGEF 2021, 4 gün boyunca oyun turnuvalarına da sahne olacak. Kozlarını Brawl Stars, Fortnite, Rocket League ve League of Legends gibi yapımlarda paylaşmak isteyen oyuncular 19-22 Mayıs tarihleri arasında IGEF’ te buluşacak.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Tam kapanma sonrası İstanbul'un hareketliliği ne oldu? Haberler
TEKNOLOJİİstanbul 'kapanma'yı bir günde unuttu!
BtcTurk'e Temmuz 2018'den önce üye olanların bilgileri sızdırıldı
TEKNOLOJİBtcTurk'ten veri ihlali açıklaması
Zula 19 Mayıs Turnuvası düzenliyor - Haberler
TEKNOLOJİ19 Mayıs'a özel turnuva
Thodex cüzdanlarındaki kripto paralara ne oldu? Haberler
TEKNOLOJİThodex’teki kripto paralara ne oldu?
İşte kapıdan dışarı çıkmadan gezebileceğiniz ünlü isimlerin evleri - Haberler
TEKNOLOJİÜnlülerin evlerini sanal olarak gezin!
Evden e-ticaret yapacaklar nelere dikkat etmeli? Haberler
TEKNOLOJİ5 adımda evden e-ticaret
Ericsson, Samsung ile küresel patent anlaşması imzaladı - Haberler
TEKNOLOJİPatent için anlaştılar
Telefon numarası taşıyanlar 153 milyonu geçti - Haberler
TEKNOLOJİTelefon numarası taşıyanlar 153 milyonu geçti
WhatsApp sözleşmesi iptal mi edildi? WhatsApp sözleşmesi onaylama nasıl yapılır?
TEKNOLOJİWhatsApp'ın verdiği süre doldu!
Epic Games gizemli oyun ne? 20 Mayıs Epic Games gizemli oyun hakkında
TEKNOLOJİEpic Games gizemli oyun ne?