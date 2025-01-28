İBB 30 bin TL evlilik desteğine başvuru nasıl yapılır? Kimler alabilir?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 15 bin TL olan evlilik desteğini 30 bin TL'ye yükseltti. Destekten yararlanmak isteyen çiftlerin, başvuru yaptıktan sonra üç ay içinde evlenmesi ve evlendikten sonra her iki kişinin de İstanbul'da ikamet etmesi gibi şartları yerine getirmesi gerekiyor. Peki, İBB evlilik desteği başvurusu nasıl yapılır ve kimler bu destekten faydalanabilir? İşte, başvuru süreci ve şartlar hakkında bilmeniz gereken tüm ayrıntılar...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, maddi zorluk yaşayan ve yeni evlenen ya da evlenecek çiftlere sağladığı desteği 2025 yılı itibarıyla 15 bin liradan 30 bin liraya yükseltti. Başvurusu kabul edilen çiftlere yapılacak ödeme, resmi nikah sonrası kadının hesabına yatırılıyor. Peki, İBB’nin evlilik desteğinden yararlanmak için hangi şartlar gerekiyor ve başvuru süreci nasıl işliyor? İşte, bu destekten faydalanmak isteyen çiftlerin bilmesi gereken tüm detaylar...
İBB EVLİLİK DESTEĞİ 30 BİN TL'YE ÇIKARILDI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yeni evlenen çiftler için sunduğu “Evlilik Desteği”ni artırdı. 15 bin TL olan “Evlilik Desteği”, 30 bin TL’ye çıkarıldı.
BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
“Evlilik Desteği” için gerekli şartlar ise şöyle;
İstanbul il sınırları içerisinde ikâmet edilmesi,
Sosyal İnceleme sonucunda sosyal ve ekonomik desteğe ihtiyaç halinin tespit edilmesi,
Üç ay içerisinde evlenecek olma şartının sağlanması.
İBB EVLİLİK DESTREĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne başvurular;
İstanbul Senin Uygulaması,
Alo 153 Çözüm Merkezi,
cozummerkezi@ibb.gov.tr mail adresi,
Çözüm Merkezi Mobil Uygulama,
İnternet üzerinden başvuru https://cozummerkezi.ibb.istanbul/login/citizen,
Whatsapp Uygulaması 0552 153 00 34,
Mobil Çözüm Noktası, Çözüm Şubesi, Çözüm Noktaları ve
Sosyal ve Ekonomik Destek Online Başvuru (sosyalyardim.ibb.gov.tr) yollarıyla sağlanıyor.