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        Haberler Bilgi Gündem İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan vekili belli oluyor! İBB Başkan Vekili ne zaman belli olacak, kim seçildi, belli oldu mu, yeni İBB Başkanı kim?

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan vekili belli oldu! İBB Başkan Vekili kim oldu?

        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' soruşturmasında tutuklanmasının ardından, İBB Meclisi başkan vekili seçildi. Saat 13.00'da başlayan toplantıda Başkan vekilliği için CHP grubunun adayı Nuri Aslan olurken, AK Parti'nin adayı Zeynel Abidin Okul oldu. Peki, İBB Başkan Vekili kim oldu, oy çoğunluğu ile kim seçildi? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2025 - 16:05 Güncelleme: 26.03.2025 - 16:09
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        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' soruşturmasında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi, İstanbul Valiliği'nin kararıyla bugün başkan vekili seçti. Peki, İBB başkan vekili seçimi ne durumda, sonuçlar açıklandı mı?

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        İBB BAŞKAN VEKİLİ NURİ ASLAN OLDU!

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili, CHP adayı Nuri Aslan oldu.

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        İBB BAŞKAN VEKİLİ SEÇİLDİ Mİ, KİM OLDU?

        1. ve 2. turda 3'te 2 çoğunluk sağlanamadı

        Habertürk'ten Gizem Türemen'in haberine göre İBB Başkan Vekilliği seçiminde ilk turda oylama bitti. İlk turda Nuri Aslan 173 ve Zeynel Abidin Okul 123 oy aldı.

        İlk turda 3'te 2 çoğunluk sağlanamadığı için 2.tur oylamaya geçildi. 2. tur oylamada da 3'te 2 çoğunluğun sağlanması beklenmiyor. Sonucun da 3.turda çıkması bekleniyor.

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        3. tur oylamaya geçildi

        Başkan Vekilliği 2.tur oylamasında da 3'te 2 çoğunluk sağlanamadı. Oylamada Nuri Aslan 177 ve Zeynel Abidin Okul 125 oy aldı. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 3.tura geçildi.

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