Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik dava yarına ertelendi

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik dava yarına ertelendi

        İBB davasının 33. oturumunda tutuklu sanık Yağmur Cansu Yeşilyurt'un çapraz sorgusu yapıldı. Duruşma, sanık avukatının beyanının dinlenilmesine devam edilmek üzere yarına ertelendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06 Mayıs 2026 - 22:49 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İBB davası ertelendi
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İBB davasının ilk duruşmasının 33. oturumu, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde bulunan duruşma salonunda görülmeye devam edildi.

        Duruşmada tutuklu sanık Yağmur Cansu Yeşilyurt'un çapraz sorgusu yapıldı. İddianamede Yağmur Cansu Yeşilyurt'un örgüt yöneticisi Murat Gülibrahimoğlu'na bağlı hareket ettiği, örgüt yöneticisinin örgüte dahil olduğu ilk süreçten beri yanında yer aldığı belirtilmişti.

        İddianamede, Yeşilyurt'un kaçak hafriyat döküm sisteminin kurulmasında aktif rol aldığı, 2021-2022 yılları arasında bir başka örgüt üyesi Ali Nuhoğluna ait şirkette "harita mühendisi" ünvanı ile göstermelik görev yaptığı kaydedilmişti. Yeşilyurt'un, örgütün Cebeci Maden sahasında kurduğu kaçak döküm sisteminin tüm saha koordinasyonunu yürüttüğü hem de şirkette yürütülen naylon fatura işlemlerine dahili olduğu iddianamede açıklanmıştı.

        İddianamede, tutuklu sanık Yeşilyurt'un kaçak döküm sahasına İBB iştiraki olan İSFALT görselleri asarak kamu kurumu adına faaliyet gösteriyormuş izlenimini sağladığı, örgüt liderinin de dahil olduğu gizli toplantılara katılabildiği, örgüt yöneticisi Murat Gülibrahimoğlu'nun firarından sonra bile aktif görüşmeye devam ettiği ve talimatlar aldığı kaydedilmişti. Mahkemenin verdiği aranın ardından Yağmur Cansu Yeşilyurt'a çapraz sorgu esnasında sanık Ekrem İmamoğlu soru sormak istedi. Söz verilen İmamoğlu, "Vergi denetim raporlarından muhtelif zamanlarda milyonlarca liralık para havaleleri görülüyor. İlçe belediyelerine bu paralar neden gönderilir bilginiz var mı?" sorusunu sordu. Bunun üzerine Yeşilyurt, "Bilgim yok" cevabını verdi. Duruşma, sanık avukatının beyanının dinlenilmesine devam edilmek üzere yarına ertelendi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon: 25 gözaltı

        İstanbul merkezli 6 ilde FETÖPDY'nin güncel yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 25 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin aktif olarak örgüt için çalışmaya devam ettiği, bağlılığı arttırmak için katalog evlilik sistemini sürdürdüğü tespit edildi. (DHA) 

        #İBB davası
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Son 24 saatte İran'la çok iyi görüşmeler yaptık"
        "Son 24 saatte İran'la çok iyi görüşmeler yaptık"
        İsrail'den Beyrut'a saldırı
        İsrail'den Beyrut'a saldırı
        'Türkiye'de jet yakıtı krizi yok'
        'Türkiye'de jet yakıtı krizi yok'
        Axios: ABD ve İran anlaşmaya varmak üzere
        Axios: ABD ve İran anlaşmaya varmak üzere
        Çağla Tuğaltay cinayetinde flaş gelişme!
        Çağla Tuğaltay cinayetinde flaş gelişme!
        Kızını silahla vuran damadını öldürdü
        Kızını silahla vuran damadını öldürdü
        "İran, Çin'e güveniyor"
        "İran, Çin'e güveniyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gürlek: Rojin Kabaiş'in telefonu Çin'e gönderilecek
        Gürlek: Rojin Kabaiş'in telefonu Çin'e gönderilecek
        Bugün Ne Oldu? 6 Mayıs 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 6 Mayıs 2026'nın haberleri
        YSK Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi
        YSK Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi
        Osimhen'in parası çıktı!
        Osimhen'in parası çıktı!
        Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması!
        Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması!
        TOKİ'den başvuru bedeli iadesi açıklaması
        TOKİ'den başvuru bedeli iadesi açıklaması
        Fenerbahçe'de Barış Göktürk adaylıktan çekildi!
        Fenerbahçe'de Barış Göktürk adaylıktan çekildi!
        "Göz önünde olmayı tercih etmiyoruz"
        "Göz önünde olmayı tercih etmiyoruz"
        Icardı ve Galatasaray yol ayrımında!
        Icardı ve Galatasaray yol ayrımında!
        Avrupa'nın Erivan çıkarmasının satır araları neler?
        Avrupa'nın Erivan çıkarmasının satır araları neler?
        Şarkıcı Vahap Canbay'a 4 yıla kadar hapis istendi!
        Şarkıcı Vahap Canbay'a 4 yıla kadar hapis istendi!
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu