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        Haberler Kültür-Sanat Müzik İstanbul Caz Festivali başladı

        İstanbul Caz Festivali başladı

        İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından, düzenlenen 31. İstanbul Caz Festivali, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katılımıyla, dün akşam Avusturya Konsolosluğu Avusturya Kültür Ofisi Bahçesi'nde gerçekleşen ödül gecesiyle başladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.07.2024 - 11:36 Güncelleme: 04.07.2024 - 11:43
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        İstanbul Caz Festivali başladı
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        3-18 Temmuz tarihleri arasında güncel müziğin yıldızlarını ve cazın önde gelen isimlerini müzikseverlerle bir araya getirecek 31. İstanbul Caz Festivali’nin ödül töreni 3 Temmuz Çarşamba akşamı, Avusturya Konsolosluğu Avusturya Kültür Ofisi Bahçesi’nde gerçekleştirildi.

        Mojo 5
        Mojo 5

        Sunuculuğunu Melis Danişmend’in yaptığı gecede festivalin gerçekleştirilmesine katkıda bulunan kurum ve kuruluşlara teşekkür plaketleri verilirken Yaşam Boyu Başarı Ödülleri Nilüfer Verdi ve Nino Varon’a sunuldu. Törenin ardından Avusturyalı topluluk Saint Privat izleyicileri Fransa’nın güney sahillerine yolculuğa çıkarırken Genç Caz+ grubu Mojo 5 renkli bir gece yaşattı.

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        İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İKSV Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Gürer Oymak
        İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İKSV Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Gürer Oymak

        Törende İstanbul Caz Festivali’ne desteklerinden dolayı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na teşekkür edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na teşekkür plaketi sunuldu. Beylikdüzü Belediyesi ve Hollanda Krallığı temsilcilerine de teşekkür plaketleri takdim edildi, Beyoğlu, Küçükçekmece ve Şişli Belediyesi’ne de önemli katkılarından dolayı teşekkür edildi. Ayrıca İKSV Konaklama ve Mekân Sponsoru The Marmara Group’a da desteklerinden dolayı teşekkür plaketleri verildi.

        İstanbul Caz Festivali Direktörü Harun İzer, Nilüfer Verdi
        İstanbul Caz Festivali Direktörü Harun İzer, Nilüfer Verdi

        Festivalin gerçekleştirilmesine yüksek katkıda bulunan, 27 yıldır festival sponsorluğunu üstlenen Garanti BBVA’ya, Otomotiv Sponsoru Volvo Car Turkey’e ve festivalin gerçekleştirilmesine yüksek katkıda bulunan Anadolu Efes, SNOC, RAMSEY, Mastercard ile Mey|Diageo’ya teşekkür plaketleri sunuldu. Plaketleri İKSV Genel Müdürü Görgün Taner ve İKSV Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Gürer Oymak takdim etti.

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        Festivalin Yaşam Boyu Başarı Ödülleri Nilüfer Verdi ve Nino Varon’a sunuldu

        Plaket töreninin ardından Türkiye’nin ilk kadın caz piyanisti Nilüfer Verdi ve yapımcı, besteci ve müzisyen Nino Varon’a Yaşam Boyu Başarı Ödülü takdim edildi. Nilüfer Verdi’ye ve Nino Varon’a ödülünü İstanbul Caz Festivali Direktörü Harun İzer sundu.

        Caz Festivali 3 Temmuz'da başlıyor
        Caz Festivali 3 Temmuz'da başlıyor
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        #İstanbul Caz Festivali
        #İKSV
        #Ekrem İmamoğlu
        #konser
        #müzik
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