İstanbul Cuma namazı saati, İstanbul il genelinde Cuma namazını eda etmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından İstanbul Cuma namazı saati ve 5 günlük namaz vakitleri tespit edildi. Peki; 14 Aralık İstanbul Cuma namazı saati kaçta? İşte, İstanbul Cuma namazı saati...

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ - 14 ARALIK

İstanbul Cuma namazı saati öncesi il genelindeki cami ve mescitlerde hazırlıklar tamamlandı. Öğle vaktinde kılınan Cuma namazını İstanbul'da eda etmek isteyen vatandaşlar tarafından İstanbul Cuma namazı saati araştırılıyor. Peki; 14 Aralık İstanbul Cuma namazı saat kaçta? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilan edilen İstanbul Cuma namazı saati ve namaz vakitleri...

İstanbul Cuma namazı saati: 13.05

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 14 Aralık 2018 Cuma 06:42 08:14 13:05 15:22 17:43 19:10 15 Aralık 2018 Cumartesi 06:42 08:15 13:05 15:23 17:43 19:10 16 Aralık 2018 Pazar 06:43 08:15 13:05 15:23 17:44 19:10 17 Aralık 2018 Pazartesi 06:44 08:16 13:06 15:23 17:44 19:11 18 Aralık 2018 Salı 06:44 08:17 13:06 15:24 17:44 19:11 19 Aralık 2018 Çarşamba 06:45 08:17 13:07 15:24 17:45 19:11 20 Aralık 2018 Perşembe 06:45 08:18 13:07 15:25 17:45 19:12