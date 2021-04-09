İstanbul cuma namazı saat kaçta? Bu hafta cuma namazını kılmak için Sultanahmet, Fatih ve Süleymaniye gibi selatin camileri başta olmak üzere cami ve mescitlerde cuma namazını edecek İstanbullular bu sorunun cevabını merak edip araştırıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından vakit namazı saatleri haftalık olarak yayınlanıyor. Öte yandan yıl başında yayınlanan takvimlerde de namaz saatleri günbegün kamuoyuyla paylaşılıyor. Bilindiği üzere cuma namazı cemaat halinde cami ve mescitlerde öğle vaktinin girmesiyle birlikte eda ediliyor. Peki, İstanbul öğle ezanı bugün saat kaçta okunacak? Yani 19 Mart İstanbul Cuma namazı saati kaç? İşte İstanbul cuma namazı saati...

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ - 9 NİSAN

İstanbul cuma namazı 9 Nisan yani bugün saat 13.11'de öğle vaktinin girmesiyle birlikte eda edilecek.

İstanbul İçin Haftalık Namaz Vakitleri Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 09 Nisan 2021 Cuma 04:58 06:28 13:11 16:50 19:44 21:08 10 Nisan 2021 Cumartesi 04:56 06:26 13:10 16:50 19:45 21:09 11 Nisan 2021 Pazar 04:54 06:24 13:10 16:50 19:46 21:10 12 Nisan 2021 Pazartesi 04:52 06:23 13:10 16:51 19:47 21:12 13 Nisan 2021 Salı 04:50 06:21 13:10 16:51 19:48 21:13 14 Nisan 2021 Çarşamba 04:48 06:20 13:09 16:51 19:49 21:14 15 Nisan 2021 Perşembe 04:47 06:18 13:09 16:52 19:50 21:16



Cuma namazı kaç rekâttır?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).

İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).