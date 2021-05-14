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İstanbul Cuma saati: 14 Mayıs 2021 Cuma namazı İstanbul'da kaçta kılınıyor? İstanbul namaz vakitleri

Cuma namazı İstanbul'da saat kaçta kılınıyor? Sorusu gündemde. Bayramın ikinci gününe denk gelen Cuma namazı saati öncesi Fatih, Süleymaniye ve Sultanahmet gibi camiler başta olmak üzere Cuma namazı için hazırlıklar tamamlandı. 14 Mayıs 2021 İstanbul Cuma namazı saati öncesi İstanbullular 'İstanbul Cuma namazı saati kaçta?' Sorusuna yanıt arıyor. İşte 14 Mayıs İstanbul Cuma namazı saati ve namaz vakitleri...

İstanbul Cuma saati: 14 Mayıs 2021 Cuma namazı İstanbul'da kaçta kılınıyor? İstanbul namaz vakitleri

İstanbul Cuma ezanı saati 14 Mayıs 2021 yani bugün İstanbul'da Cuma namazını eda edecek inanalar tarafından merakla araştırılıyor. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Cuma saati öncesi tarihi kentteki Sultanahmet, Süleymaniye ve Fatih gibi selatin camileri başta olmak üzere cami ve mescitler Cuma namazı için hazırlandı. Cuma namazına gideceklerin gözü ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Cuma namazı saatine çevrilmiş durumda. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı namaz saatleri sayfasından aldığımız bilgiler...

İSTANBUL CUMA SAATİ KAÇTA? 14 MAYIS 2021

Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre İstanbul'da Cuma namazı bugün saat 13.05'da okunacak öğle ezanıyla birlikte kılınacak. İstanbul'un haftalık ezan ve namaz saatleri takvimi ise şöyle:

Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
14 Mayıs 2021 Cuma03:5405:4013:0517:0020:2121:59
15 Mayıs 2021 Cumartesi03:5305:3913:0517:0120:2222:00
16 Mayıs 2021 Pazar03:5105:3813:0517:0120:2322:02
17 Mayıs 2021 Pazartesi03:5005:3813:0617:0120:2422:03
18 Mayıs 2021 Salı03:4805:3713:0617:0220:2422:05
19 Mayıs 2021 Çarşamba03:4705:3613:0617:0220:2522:06
20 Mayıs 2021 Perşembe03:4605:3513:0617:0220:2622:08

İL İL NAMAZ VAKİTLERİ

CUMA NAMAZI KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR? NE ZAMAN BİTİYOR?

Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıdaki cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

CUMA NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?

Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.

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