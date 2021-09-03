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İstanbul Cuma saati: 3 Eylül 2021 Cuma namazı İstanbul'da saat kaçta kılınıyor?

Cuma namazı İstanbul'da saat kaçta kılınıyor? Sorusu gündemde. 3 Eylül 2021 İstanbul Cuma namazı vakti öncesi Fatih, Süleymaniye ve Sultanahmet gibi camiler başta olmak üzere Cuma namazı için hazırlıklar tamamlandı. Cuma namazı öncesi İstanbullular 'İstanbul Cuma namazı saati kaçta?' Sorusuna yanıt arıyor. İşte 3 Eylül İstanbul Cuma namazı saati ve namaz vakitleri...

İstanbul Cuma saati: 3 Eylül 2021 Cuma namazı İstanbul'da saat kaçta kılınıyor?

İstanbul Cuma ezanı saati 3 Eylül 2021 yani bugün İstanbul'da Cuma namazını eda edecek inanalar tarafından merakla araştırılıyor. Cuma namazına gideceklerin gözü ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Cuma namazı saatine çevrilmiş durumda. Peki İstanbul Cuma namazı saat kaçta kılınmaya başlanacak? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı namaz saatleri sayfasından aldığımız bilgiler...

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ KAÇ?

Cuma namazı bilindiği üzere öğle ezanı saatinde cami ve mescitlerde cemaat halinde eda ediliyor. Bu nedenle Cuma namazının kılınabilmesi için Cuma namazının kılınacağı ilde öğle ezanı saatinin girmiş olması gerekiyor. İstanbul 3 Eylül öğle ezanı yani Cuma namazı saati ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından tespit edildi.

3 Eylül İstanbul Cuma namazı saati: 13:09

İstanbul İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
03 Eylül 2021 Cuma 04:56 06:26 13:09 16:47 19:42 21:05
04 Eylül 2021 Cumartesi 04:57 06:27 13:08 16:46 19:40 21:03
05 Eylül 2021 Pazar 04:59 06:28 13:08 16:45 19:38 21:01
06 Eylül 2021 Pazartesi 05:00 06:29 13:08 16:44 19:37 20:59
07 Eylül 2021 Salı 05:01 06:30 13:07 16:43 19:35 20:57
08 Eylül 2021 Çarşamba 05:02 06:31 13:07 16:42 19:33 20:56
09 Eylül 2021 Perşembe 05:04 06:32 13:07 16:41 19:32 20:54

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