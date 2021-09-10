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İstanbul Cuma saati kaçta? Diyanet namaz saatleri: İstanbul Cuma ezanı saati - 10 Eylül

İstanbul Cuma namazı saat kaçta? Bilindiği üzere cuma namazı öğle ezanı vaktinin girmesiyle birlikte kılınıyor. Peki, bugün İstanbul öğle ezanı saat kaçta okunacak? Yani 10 Eylül 2021 İstanbul cuma namazı saati kaç? İşte, Diyanet namaz saatleri sayfasına göre İstanbul Cuma namazı saati...

İstanbul Cuma saati kaçta? Diyanet namaz saatleri: İstanbul Cuma ezanı saati - 10 Eylül

İstanbul cuma namazı saat kaçta? Bu hafta cuma namazını kılmak için Sultanahmet, Fatih ve Süleymaniye gibi selatin camileri başta olmak üzere cami ve mescitlerde cuma namazını edecek İstanbullular bu sorunun cevabını merak edip araştırıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından vakit namazı saatleri haftalık olarak yayınlanıyor. Öte yandan yıl başında yayınlanan takvimlerde de namaz saatleri günbegün kamuoyuyla paylaşılıyor. Bilindiği üzere cuma namazı cemaat halinde cami ve mescitlerde öğle vaktinin girmesiyle birlikte eda ediliyor. Peki, İstanbul öğle ezanı bugün saat kaçta okunacak? Yani 10 Eylül İstanbul Cuma namazı saati kaç? İşte İstanbul cuma namazı saati...

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ - 10 EYLÜL

İstanbul cuma namazı 10 Eylül yani bugün saat 13.06 'da öğle vaktinin girmesiyle birlikte eda edilecek.

İstanbul İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
10 Eylül 2021 Cuma 05:05 06:33 13:06 16:40 19:30 20:52
11 Eylül 2021 Cumartesi 05:06 06:34 13:06 16:39 19:28 20:50
12 Eylül 2021 Pazar 05:07 06:35 13:05 16:38 19:26 20:48
13 Eylül 2021 Pazartesi 05:09 06:35 13:05 16:37 19:25 20:46
14 Eylül 2021 Salı 05:10 06:36 13:05 16:36 19:23 20:44
15 Eylül 2021 Çarşamba 05:11 06:37 13:04 16:35 19:21 20:42
16 Eylül 2021 Perşembe 05:12 06:38 13:04 16:34 19:20 20:40

CUMA NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?

Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.

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