Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre HSK’nın seçim kararının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman ile birlikte Yargıtay 12. Ceza Dairesi üyesi olarak görevlendirilen Fidan, AYM üyeliğine aday olduğunu açıkladı.

Fidan, Yargıtay üyelerine gönderdiği adaylık mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Başkanlarım, saygıdeğer üyelerim; 27.10.2020 tarihinde HSK Genel Kurulu tarafından Yargıtay üyeliğine seçildim. 1999 yılının Ağustos ayında Akkışla Cumhuriyet Savcısı olarak başladığım meslek hayatıma sırasıyla; Aşkale, Çaycuma, Dörtyol, Şişli ve İstanbul Cumhuriyet Savcısı olarak devam ettim. 2015 yılı Şubat ayında İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili, 26.07.2016 tarihinde de İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandım. 2021 yılının Ocak ayında boşalacak olan Anayasa Mahkemesi Üyeliği için Yargıtay Genel Kurulu’nca yapılacak seçimde aday olduğum hususunu; Genel Kurulun takdirlerine saygılarımla arz ederim.”

ÜSTÜN’ÜN YERİNE SEÇİM YAPILACAK

Uyuşmazlık Mahkemesi ve AYM Üyesi olan Yargıtay kökenli Burhan Üstün 10 Ocak 2021 tarihinde yani yaklaşık 1 ay sonra yaş haddinden emekli olacak. Üstün’ün yerine gelecek ismi belirlemek için Yargıtay Genel Kurulu’nda 17 Aralık’ta seçim yapılacak. Bu seçimde en çok oyu alan 3 aday Cumhurbaşkanlığı’na bildirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu 3 isimden birini Anayasa Mahkemesi’ne üyesi olarak atayacak. Daha önce 1 Aralık’ta yapılması planlanan seçimler, salgın gerekçesiyle 17 Aralık’a ertelenmişti.

7 İSİM ADAY

Öte yandan, şu ana kadar 7 isim AYM üyeliği için adaylığını açıkladı. AYM üyeliğine aday olan Yargıtay üyelerinin isimleri şöyle;

-Eski HSK Üyesi ve Yargıtay 5. Ceza Daire Üyesi İsa Çelik

-Eski İstanbul Başsavcısı ve 12. Ceza Dairesi Üyesi İrfan Fidan

-Eski Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve 17. Hukuk Üyesi Mustafa Erol

-11. Hukuk Üyesi Mikail Özdemir

-11. Hukuk Dairesi Üyesi Şaban Kazdal

-8. Ceza Dairesi Üyesi Nevzat Özsoy

-Yargıtay Üyesi Nazmiye Beyazıtoğlu Kuşçuoğlu