        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ), İstanbul'da 23 Ocak Cuma günü 21 ilçede elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Yapılan duyuru sonucunda kesinti yaşanacak ilçeler ve mahalleler belli oldu. Peki, elektrikler ne zaman gelecek, elektrik saat kaçta kesilecek? İşte 23 Ocak 2026 Cuma İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

        Giriş: 23.01.2026 - 01:46 Güncelleme: 23.01.2026 - 01:46
        BEDAŞ, 23 Ocak Cuma günü İstanbul'da 21 ilçede elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Yapılan duyuru sonucunda İstanbul'da mahalle mahalle hangi aralıklarda elektriklerin kesileceği belli oldu. Peki, 23 Ocak 2026 İstanbul'da elektrik kesintisi saat kaçta başlayacak ve elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul elektrik kesintisi duyuruları...

        ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan açıklamaya göre, 23 Ocak 2026 Cuma günü İstanbul'da farklı saat aralıklarında büyük çaplı elektrik kesintileri uygulanacak. Kesintiler 21 ilçede etkili olacak.

        İşte elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesi

        Arnavutköy

        Avcılar

        Bağcılar

        Bakırköy

        Başakşehir

        Bayrampaşa

        Beşiktaş

        Beylikdüzü

        Beyoğlu

        Büyükçekmece

        Esenler

        Esenyurt

        Fatih

        Gaziosmanpaşa

        Güngören

        Kağıthane

        Küçükçekmece

        Sarıyer

        Silivri

        Sultangazi

        Zeytinburnu

        BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

        İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

        BEDAŞ GÜNCEL ELEKTRİK KESİNTİSİ DUYURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

