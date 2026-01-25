İstanbul'da 22 ilçede büyük elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek?
Bilindiği gibi, BEDAŞ elektrik arıza duyurularını günlük olarak paylaşıyor. BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre 26 Ocak Pazartesi günü İstanbul'da 22 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak yerler ve elektriklerin geleceği saatler açıklandı. Peki, 26 Ocak 2026 İstanbul'da elektrik kesintisi saat kaçta başlayacak ve elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul elektrik kesintisi duyuruları...
Giriş: 25.01.2026 - 23:41 Güncelleme: 25.01.2026 - 23:54
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) İstanbul'da 26 Ocak Pazartesi günü 22 ilçede elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Kesinti yaşanacak ilçeler ve mahalle bilgileri de paylaşıldı. Bilindiği gibi, İstanbul Avrupa Yakası elektrik kesintisi duyuruları BEDAŞ tarafından günlük olarak yayınlanıyor. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
