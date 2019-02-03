Habertürk muhabiri Kübra Demir'in haberine göre İstanbul'da bir kişinin 100 bin liralık borcu nedeniyle işyerine haciz memurları geldi. Memurlar, iş yerinde bulunan masa, sandalye ve buzdolabına değer biçerek kayıt altına aldı. Ardından ise iş yeri sahibinin 4 aylık köpeği Duman'a da haciz işlemi uygulandı. Köpek, yediemin olarak atanan sahibinde bırakıldı. Ancak eğer borç ödenmezse satılıp elde edilen gelir alacaklılara verilecek.

İşyeri sahibinin avukatı Cihan Cem Sakarya, "Memurlar geldiklerinde iş yerinin birçok şeyini haczettiler. Bununla ilgili bir sıkıntı yok. Ancak sonra köpeği de haczettiler. Biz haczedemeyeceklerini ve yasaya aykırı olduğunu söyledik. Ama yine de haczettiler. Yediemin olarak da bizim müvekkilimize verildi. Kanunlara göre şu an bu köpek buradan kaçtığı zaman biz suç işlemiş oluyoruz. Haciz işleminin iptali için mahkemeye başvuracağız" dedi. Sakarya, hukuk mücadelesini kaybetseler de Duman'ın kendisinde kalacağını belirterek "Cezai işlemleri ben üstleneceğim ve bu cezaya katlanacağım. Onu vermeyeceğim" ifadelerini kullandı.