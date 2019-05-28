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İstanbul'da 69 yılın mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı

DHA

İstanbul'da bugün 35.4 derece ile son 69 yılın Mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı.Sıcaklığın yoğun olarak hissedildiği Anadolu yakasında vatandaşlar deniz kenarı ve gölgelik alanlara akın etti

İstanbul

İstanbul'da bugün 35.4 derece ile son 69 yılın Mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı. 

 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, İstanbul'da Mayıs ayı sıcaklık rekoru 27 Mayıs 1950'de 34.5 dereceyle kayıtlara geçmişti. Bugün ise son 69 yılın en sıcak Mayıs'ı yaşandı.

 

 

 

Kartal'da sıcaklık 35.4 derece ölçüldü. Göztepe'de de hava sıcaklığı 34.7 derece oldu. Meteoroloji yetkilileri, Mayıs ayının sonraki günlerinde hava sıcaklığının  28-30 derece arasında seyredeceğini belirtti. 

 

KİMİ  DENİZE GİRDİ KİMİ AĞAÇ ALTINDA DİNLENDİ

 

Sıcaklığın yoğun olarak hissedildiği Anadolu yakasında vatandaşlar deniz kenarı ve gölgelik alanlara akın etti. Kimi denize girdi kimi ise ağaç altında dinlenmeyi tercih etti.

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