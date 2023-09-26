İstanbul'da 738 kilo metamfetamin ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 738 kilo metamfetamin ele geçirildi. 3 zehir taciri yakalandı. Aziz milletim bilsin ki her an enselerindeyiz ve hiçbirine göz açtırmayacağız. Zehir tacirleriyle mücadelemiz aralıksız devam edecek. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de 2 ayrı adrese yapılan operasyon sonucunda; 738 kilo metamfetamin ele geçirildi. 3 şahıs gözaltına alındı. Operasyonları düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi, toplumumuzu zehirlemeye çalışanlara hayatı zehredeceğiz" ifadelerini kullandı.

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