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        Haberler Gündem Güvenlik İstanbul'da 738 kilo metamfetamin ele geçirildi

        İstanbul'da 738 kilo metamfetamin ele geçirildi

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 738 kilo metamfetamin ele geçirildiğini ve 3 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 11:14 Güncelleme: 26.09.2023 - 11:14
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        İstanbul'da 738 kilo metamfetamin ele geçirildi
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 738 kilo metamfetamin ele geçirildi. 3 zehir taciri yakalandı. Aziz milletim bilsin ki her an enselerindeyiz ve hiçbirine göz açtırmayacağız. Zehir tacirleriyle mücadelemiz aralıksız devam edecek. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de 2 ayrı adrese yapılan operasyon sonucunda; 738 kilo metamfetamin ele geçirildi. 3 şahıs gözaltına alındı. Operasyonları düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi, toplumumuzu zehirlemeye çalışanlara hayatı zehredeceğiz" ifadelerini kullandı.

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