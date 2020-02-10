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İstanbul'da Adalar, Marmaray ve Havaist'te zam

İstanbul'da ulaşımda ada vapuru, Marmaray ve Havaist seferlerine zam yapıldı. Buna göre Marmaray tam parkur 5,50 TL'den 7,75 TL'ye, Metrobüs tam bilet 3,85 TL'den 5,20 TL'ye çıktı

istanbul ulaşım zam
DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan zam sonrası ücretler şu şekilde oldu:

Marmaray tam parkur 5.70'den 7.75 TL'ye. En düşük ücret 2.60'dan 3.50'a, indirimli öğrenci 1.25'den 1.70, indirimli 2 1.85'ten 2.50'ye tam parkur öğrenci 2.75'ten 3.50, öğretmen 4'ten 5.40'a çıktı.

Metrobüste ise en kısa mesafe (1 durak) tam bilet 1.95'ten 2.50'ye, öğrenci 1.45'ten 1.55'e çıktı. 34 durak ve sonrası tam bilet 3.85'ten 5.20'ye, öğretmen 2.10'dan 2.85'e, öğrenci 1.25'ten 1.70'e yükseldi.

ADALAR SEFERLERİ

İDO

Bostancı Kabataş 11'den 15 TL'ye

İndirimli öğretmen 6 TL 8 TL

Öğrenci 4.30'dan 6 TL'ye

Kabataş-Beşiktaş-Adalar

Tam bilet 12.50'den 14 TL'ye

İndirimli öğretmen 9 TL'den 14'TL'ye

Öğrenci 6.30'dan 10.50'ye

Bostancı-Adalar

Tam 7 liradan 12 TL'ye

İndirimli öğretmen 5TL'den 9 liraya

Öğrenci 4 TL'den 7 liraya,

ŞEHİR HATLARI ADALAR

Tam 5.20 TL'den 10 TL'ye

Öğretmen indirimli 2.10'dan 7 TL'ye

Öğrenci 1.20'den 5 TL'ye çıktı

Aktarma

Ada Kartlı Tam 6, aktarma 3.75 oldu.

Havalimanına giden Havaist otobüsleri ise 5.20'den 7 TL'ye çıktı.

 

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