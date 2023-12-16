İstanbul'da balık fiyatları geriledi İstanbul'da balık fiyatları geçen seneye göre geriledi. Balıkçılar, soğuk hava ve kar yağışının etkili olması halinde fiyatların daha da düşmesini bekliyor. Geçen sene bol olan palamut bu sene daha az çıkıyor tane fiyatı 130 lira. En bol olan balık ise, hamsi

İstanbul'da geçen seneye kıyasla balık fiyatları geriledi. Balıkçılar bu sene en bol türlerden birinin hamsi olduğunu söylüyor. Palamut geçen seneye göre daha az. Levrek balığı ve çipuranın da fiyatı geriledi. Kalkanın kilosu ise gram altınla yarışıyor. Kalkanın kilosu bin 500- bin 600 civarında seyrederken ıstakozun kilosu 2 bin liradan alıcı buluyor. Balıkçılar kar yağışıyla bu balıklarda da fiyatların düşeceğini söylüyor.

Balıkçı Muammer Arduç, "Tabi geçen seneye rağmen bu seneki fiyatlar, son 1 ay öncesine kadar pahalıydı. Yani yüksekti fiyatlar; ama şu iki haftadır fiyatlar düşmeye başladı. Bunu da neye bağlıyoruz, tabi ki havaların soğumasıyla. İnşallah biraz daha yağışlar bollaşırsa bir de kar bekliyoruz. İnşallah güzel bir kar yağarsa balık fiyatları dibi görecek. Yani ucuzlayacak. Halkın sofrasına ucuz balık girecek. Haliyle bol bol balık yiyecek; ama tabii ki bu arada hamsi bollaşmaya başladı. Bundan 1 ay öncesine kadar hamsinin kilosu 100-120 liraya kadar fırlamıştı. Şu anda 50 liraya kadar düştü hamsi. Diğer balıklar da lüfer balığı 150-200 liraya kadarken 125'e kadar üştü. Levrek balığı olsun çipurada olsun fiyatlarda bir ufak gerileme var. Yani yüzde 10 yüzde 20 gerileme var. Dediğimiz gibi havalar soğudukça fiyatlar daha da düşecektir" şeklinde konuştu.

"ŞU ANDA HALKIN EN ÇOK TERCİH ETTİĞİ BALIK HAMSİ"

Havalar soğudukça fiyatların düşeceğini belirten Arduç, "Geçen sene palamut bolluğu vardı. Halk 35 liraya 40 liraya bir kiloluk balığı yedi. Bu sene palamut çok az. Onun için palamutu tezgahlarda fazla göremiyoruz. Şu anda halkın en çok tercih ettiği balık hamsi. Hamsi de dediğim gibi yani gün geçtikçe fiyatlar çok çok düşecektir" dedi.

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Balık halinin en pahalı balıklarından birinin kalkan olduğunu ifade eden Arduç, "Şu anda kurbanlık diyelim biz buna. Kalkan balığı tabi az çıktığı için, şu gördüğünüz kalkanın kilosu bin 500 ile bin 600 lira arasında değişiyor. Bunun sebebi de az çıkması.İnşallah havalar soğuduğu müddetçe bu balıkta inanıyorum ki 600 lira 700 liraya düşecektir" dedi.

Balıkçı Erkan Sarıyaprak ise, "Şu anda balık hem etten ucuz hem tavuktan ucuz yani. Balık hem sağlıklı her şeyden de sağlıklı yani. Şu an kuyrukta olması lazım insanların ama talep düşük. Hamsi istavrit de bol bu sene. Havalar soğuyunca biraz daha lezzetlenir balıklar.

Balıkçı esnafı, "Istakozun kilosu 2 bin lira. Istakozu çoğunlukla turistler yiyor. Restoranlarda çoğunlukla görsel bir balık. Güzel pişirimli, güzel görseller yapıyorlar. Izgara yapıyorlar ortadan ikiye bölüyoruz. Yani burada da çoğunlukla tercih edilen balık yani" dedi.