Meteoroloji ve AKOM, İstanbul'da Avrupa Yakası'nın batısı ve yüksekleri ile Anadolu Yakası'nın iç ve yüksek kesimlerinde yer yer kar yağışı olacağı uyarısı yapmıştı. Duyurunun ardından Megakent'te gece saatlerinde itibaren yağmur ve fırtına etkili oluyor. Kıyı kesimlerinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tüm denizlerde fırtına beklendiğini bildirmişti. Öte yandan sabah saatlerinde işe giden vatandaşlar şiddetli fırtınada zor anlar yaşadı.

Meteoroloji verilerine göre saat 09.00 itibarıyla da yağışın karla karışık olarak devam etmesi tahmin ediliyor. Beklenen kar yağışına karşı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) ekipleri önlemler aldı. Olası kar yağışı nedeniyle megakentte trafikte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı İBB, önlemlerini arttırdı. İBB'ne ait kar küreme ve temizleme araçları, başta D100 Karayolu olmak üzere ana arterlerde ve birçok noktada hazır bekletiliyor.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden dün yapılan açıklamaya göre, bugün Marmara Bölgesinde görülecek kar yağışlarının Tekirdağ, Kırklareli'nin kuzey ve doğu ilçeleri, Edirne'nin ise güney ilçelerinde yer yer kuvvetli (5-20 santimetre) olması bekleniyor. İstanbul'daki yağışların ise bugün sabah saatlerinden itibaren Avrupa Yakası'nın batısında, akşam saatlerine doğru ise il genelinde karla karışık yağmur, Avrupa Yakası'nın batısı ve yüksekleri ile Anadolu Yakası'nın iç ve yüksek kesimlerinde yer yer kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Kıyılarda ciddi bir örtü beklenmezken, Avrupa Yakası'nın batı kesimleri başta olmak üzere İstanbul'un iç ve yüksek kesimlerinde yer yer 3-8 santimetre kar örtüsü bekleniyor. Kuvvetli kar yağışlarıyla birlikte rüzgarın da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor. Kar yağışı ve fırtınanın, pazar günü öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

BUDO VE İDO SEFERLERİ İPTAL

Bu arada, Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. İptal edilen BUDO seferleri şöyle:



08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

09.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)Ü



İDO'nun iptal edilen seferleri ise şöyle:



07:50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa

08.30 - Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

09:30 - Bandırma-Yenikapı-Bostancı

09:50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa

10:30 - Bursa-Yenikapı-Kadıköy

11:50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa

12:30 - Bursa-Yenikapı-Kadıköy

18:45 - Bostancı-Yenikapı-Bandırma