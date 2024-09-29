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        İstanbul'da bir dakikada minibüsü çaldılar

        İstanbul Avcılar'da park halindeki minibüs, 4 şüpheli tarafından bir dakikada çalındı. Hırsızlar, kaçarken başka bir araca çarparak hasar verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 10:40 Güncelleme: 29.09.2024 - 10:54
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        Avcılar'da bir dakikada minibüs çalan hırsızlar güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

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        Olay, dün gece 04.00 sıralarında Gümüşpala Mahallesi D-100 yan yol Eski Londra Asfaltı mevkisinde meydana geldi.

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        Park halindeki minibüsün yanına gelen dört şüpheliden üçü etrafı kontrol ederken biri kapıyı açarak sürücü koltuğuna oturdu.

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        Saniyeler içinde minibüsü çalıştıran şüpheli diğer kapıları da açarak arkadaşlarını araca aldı.

        Bir dakika süren hırsızlığın ardından kayıplara karışan şüpheliler manevra sırasında başka bir otomobile de çarparak hasar verdi.

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        Polis, güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alarak kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        #istanbul avcılar
        #araç hırsızlığı
        #güvenlik kamerası
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