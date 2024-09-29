İstanbul'da bir dakikada minibüsü çaldılar
İstanbul Avcılar'da park halindeki minibüs, 4 şüpheli tarafından bir dakikada çalındı. Hırsızlar, kaçarken başka bir araca çarparak hasar verdi.
Avcılar'da bir dakikada minibüs çalan hırsızlar güvenlik kamerasıyla görüntülendi.
Olay, dün gece 04.00 sıralarında Gümüşpala Mahallesi D-100 yan yol Eski Londra Asfaltı mevkisinde meydana geldi.
Park halindeki minibüsün yanına gelen dört şüpheliden üçü etrafı kontrol ederken biri kapıyı açarak sürücü koltuğuna oturdu.
Saniyeler içinde minibüsü çalıştıran şüpheli diğer kapıları da açarak arkadaşlarını araca aldı.
Bir dakika süren hırsızlığın ardından kayıplara karışan şüpheliler manevra sırasında başka bir otomobile de çarparak hasar verdi.
Polis, güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alarak kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.