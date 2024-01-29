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        Haberler Kültür-Sanat Müzik İstanbul'da bir 'Roma Karnavalı'

        İstanbul'da bir 'Roma Karnavalı'

        Meksikalı tenor Alejandro Del Angel ve CRR Senfoni Orkestrası 'Roma Karnavalı' ile 3 Şubat Cumartesi akşamı CRR'de müzikseverlerle buluşacak. Konserde orkestrayı yetenekli İtalyan şef Jacobo Brusa yönetecek. 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2024 - 11:37 Güncelleme: 29.01.2024 - 11:37
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        İstanbul'da bir 'Roma Karnavalı'
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        Sahnedeki karizması ve etkileyici vokal performanslarıyla opera dünyasında kendine sağlam bir yer edinen, eleştirmenler tarafından "parlayan tenor" ve "olağanüstü bir şarkıcı" olarak nitelendirilen Meksikalı tenor Alejandro Del Angel, “Roma Karnavalı” ile 3 Şubat Cumartesi akşamı CRR’de. Del Angel’e CRR Senfoni Orkestrası’nın eşlik edeceği konserde orkestrayı yetenekli İtalyan şef Jacobo Brusa yönetecek.

        Jacobo Brusa
        Jacobo Brusa

        Del Angel'in büyüleyici tenor sesi ve Brusa'nın dinamik orkestra yönetimiyle Hector Berlioz'un tarihi "Op. 9 Roma Karnavalı Uvertürü" eseri icra edilecek. Bu eser, Roma'daki büyük perhiz kutlamalarını simgeleyen coşkulu bir karnaval atmosferini müzikle canlandırıyor. Konser repertuvarı, Giuseppe Verdi'nin derin ve etkileyici aryalarından Francesco Cilea, Gaetano Donizetti, Pietro Mascagni ve Georges Bizet gibi ünlü bestecilerin unutulmaz eserlerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

        Alejandro Del Angel
        Alejandro Del Angel

        Alejandro Del Angel konserde Verdi'nin "Don Carlos", "La Traviata", "Luisa Miller", ve "Rigoletto" operalarından seçkilerle sahne alacak. Konserde ayrıca, Francesco Cilea'nın "L'Arlesiana", Gaetano Donizetti'nin "L'elisir d'amore" (Aşk İksiri) ve "Lucia di Lammermoor", Pietro Mascagni'nin "Cavalleria Rusticana" ve Georges Bizet'nin "Carmen" operalarından aryalar da icra edilecek.

        Repertuvardaki Salvatore Cardillo'nun "Core’ngrato", Eduardo di Capua'nın "O Sole Mio", Ernesto de Curtis'in "Tu ca nun chiagne" gibi Napoliten şarkılar İtalyan müziğinin ruhunu İstanbul'a taşıyacak. Konserin biletleri CRR Gişesi ve Biletix’te satışta.

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        #CRR Senfoni Orkestrası
        #Alejandro Del Angel
        #CRR Konser Salonu
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