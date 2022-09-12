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İstanbul'da bu ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak! AYEDAŞ - BEDAŞ 12 Eylül 2022 elektrik kesintisi olan ilçeler listesi..

İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler listesi 12 Eylül 2022 Pazartesi günü için araştırılıyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle Anadolu ve Avrupa Yakası'nda elektrik kesintisi yaşanacak. İşte, AYEDAŞ - BEDAŞ 12 Eylül elektrik kesintisi olan ilçeler sorgulama ekranı...

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  • İstanbul'da bu ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak! 12 Eylül 2022 elektrik kesintisi olan ilçeler AYEDAŞ - BEDAŞ sorgulama ekranı: Elektrikler ne zaman gelecek?

    AYEDAŞ - BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi sorgulama ekranı 12 Eylül Pazartesi günü en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler listesi AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından paylaşıldı. Anadolu Yakası'nda ve Avrupa Yakası'nda arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle elektirk kesintileir yaşanacak. İşte, AYEDAŞ - BEDAŞ sorgulaam ekranı...
  • İstanbul'da bu ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak! 12 Eylül 2022 elektrik kesintisi olan ilçeler AYEDAŞ - BEDAŞ sorgulama ekranı: Elektrikler ne zaman gelecek?

    ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?

    Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre 12 Eylül Pazaretsi günü İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.
  • İstanbul'da bu ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak! 12 Eylül 2022 elektrik kesintisi olan ilçeler AYEDAŞ - BEDAŞ sorgulama ekranı: Elektrikler ne zaman gelecek?

    12 EYLÜL ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

    Arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle İstanbul'un farklı ilçelerinde farklı saatlerden elektrik kesintisi yaşanacak. Elektriklerin ne zaman gelecveği AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın sitesi üzerinden veya ALO 186 hattından öğrenilebilecek.
  • İstanbul'da bu ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak! 12 Eylül 2022 elektrik kesintisi olan ilçeler AYEDAŞ - BEDAŞ sorgulama ekranı: Elektrikler ne zaman gelecek?

    AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

    AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor.

    İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.

    AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.
  • İstanbul'da bu ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak! 12 Eylül 2022 elektrik kesintisi olan ilçeler AYEDAŞ - BEDAŞ sorgulama ekranı: Elektrikler ne zaman gelecek?

    BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?

    İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanbilmektedir. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

    BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.
  • İstanbul'da bu ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak! 12 Eylül 2022 elektrik kesintisi olan ilçeler AYEDAŞ - BEDAŞ sorgulama ekranı: Elektrikler ne zaman gelecek?

    İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLBAYIR mah İSLAMBOL sk bölgelerinde 12/09/2022 09:30:00 - 12/09/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ESKİ EDİRNE ASFALTI, FİLYOS sk bölgelerinde 12/09/2022 12:00:00 - 12/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah CEYHAN, MARTI sk bölgelerinde 12/09/2022 09:00:00 - 12/09/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
  • İstanbul'da bu ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak! 12 Eylül 2022 elektrik kesintisi olan ilçeler AYEDAŞ - BEDAŞ sorgulama ekranı: Elektrikler ne zaman gelecek?

    İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2518., 2534., DİLMENLER, HACI BOSTAN, PEYAMİ SAFA sk bölgelerinde 12/09/2022 09:00:00 - 12/09/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah KOÇMAN sk / BAĞLAR mah 8. sk bölgelerinde 12/09/2022 09:00:00 - 12/09/2022 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah MERA sk bölgelerinde 12/09/2022 09:30:00 - 12/09/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
  • İstanbul'da bu ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak! 12 Eylül 2022 elektrik kesintisi olan ilçeler AYEDAŞ - BEDAŞ sorgulama ekranı: Elektrikler ne zaman gelecek?

    İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ESKİ LONDRA ASFALTI, İPEK sk bölgelerinde 12/09/2022 10:00:00 - 12/09/2022 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah CAMLI sk / ŞİRİNEVLER mah GAZİLER, MAHMUTBEY sk bölgelerinde 12/09/2022 10:30:00 - 12/09/2022 12:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah 29 EKİM, DEĞİRMENBAHÇE, KAVAK, KUYUMCULAR, LADİN sk bölgelerinde 12/09/2022 11:00:00 - 12/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
  • İstanbul'da bu ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak! 12 Eylül 2022 elektrik kesintisi olan ilçeler AYEDAŞ - BEDAŞ sorgulama ekranı: Elektrikler ne zaman gelecek?

    İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah GÜNEŞ 2, SEHER, TUNÇ, UYSAL, UĞURLU sk bölgelerinde 12/09/2022 14:00:00 - 12/09/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ZUHURATBABA mah AKATLAR, DEMİRKAPI sk bölgelerinde 12/09/2022 09:00:00 - 12/09/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAK mah DEMOKRASİ, TUNALI sk bölgelerinde 12/09/2022 00:01:00 - 12/09/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
  • İstanbul'da bu ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak! 12 Eylül 2022 elektrik kesintisi olan ilçeler AYEDAŞ - BEDAŞ sorgulama ekranı: Elektrikler ne zaman gelecek?

    İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah CİHANGİR, OVA ÇIKMAZI sk bölgelerinde 12/09/2022 00:01:00 - 12/09/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah TOMURCUK, İSTİKLAL sk bölgelerinde 12/09/2022 09:00:00 - 12/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah DENİZ, NEŞE, PAZARTÜRK, PINAR, YALIN, YEŞİLTEPE sk bölgelerinde 12/09/2022 09:00:00 - 12/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
  • İstanbul'da bu ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak! 12 Eylül 2022 elektrik kesintisi olan ilçeler AYEDAŞ - BEDAŞ sorgulama ekranı: Elektrikler ne zaman gelecek?

    İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah ABDİ İPEKÇİ, CENGİZ TOPEL, NUMUNEBAĞI, SERT, ULUBATLI sk bölgelerinde 12/09/2022 09:00:00 - 12/09/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah FEVZİ PAŞA, GAZİ OSMAN PAŞA, GÜN IŞIĞI, KUTLU sk bölgelerinde 12/09/2022 10:00:00 - 12/09/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ABBASAĞA mah KEŞŞAF sk / GAYRETTEPE mah AYAZMADERESİ, CEMİL ASLAN GÜDER, ELİFOĞLU, ERDEMLİ, ERDOĞAN ÖZKARDEŞLER, ERTEM, FAHRİ GİZDEN, FERSUN, FİKRİ GÖZE, FİKRİ ÖNEŞ, GÖKTÜRK, GÜL ACARA, GÜL ACARA ALT, GÜLFEM, GİRNE, HUZUR, NURGÜL, SEBAT, SERGÜL, TAYLAN, VEFABEY, YILDIZ POSTA, ÖMER BEŞİKTAŞ sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FULYA mah AKINCI BAYIRI, ALİ SAMİ YEN, BAHÇELER, BÜYÜKDERE, GARAJ, LİKÖR YANI, MEVLÜT PEHLİVAN, ORTAKLAR, PROF. DR. BÜLENT TARCAN, ÖZTÜRK sk / MERKEZ mah BÜYÜKDERE, PROF. DR. NURETTİN MAZHAR ÖKTEL, İSTİKLAL sk bölgelerinde 12/09/2022 00:00:00 - 12/09/2022 06:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
  • İstanbul'da bu ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak! 12 Eylül 2022 elektrik kesintisi olan ilçeler AYEDAŞ - BEDAŞ sorgulama ekranı: Elektrikler ne zaman gelecek?

    İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah AKASYA, ALEV, AÇELYA, EBRU, GELİNCİK, GÜL, GÜLDESTE, LAVANTA, NİLÜFER, PELİN, YILDIRIM OĞUZ GÖKER sk / KONAKLAR mah AKASYALI, BÜYÜKDERE, EMEK, FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL, GÜNEBAKAN, GÜNEŞ, LADİN, MİMOZA, ORG. İZZETTİN AKSALUR, OYAK SİTESİ, SÖĞÜT, İHSAN HİLMİ ALANTAR, ŞEBBOY, ŞEHİT YALÇIN AYDIN sk / LEVENT mah BAMBU, BEGONYA, CENGİZHAN, DUYGU, DİDEM, EBULULA MARDİN, EMEL, FESLEĞEN, FULYALI, GAZETECİ ÜMİT DENİZ, GÜLLÜ, HACI ADİL, KARANFİL, KARANFİL ARALIĞI, MEKTEP, MENEKŞELİ, MORKARANFİL, ORTANCA, SAFRAN, SEDİR, SIKLAMEN, SÜMBÜL, TUTYA, UĞUR MUMCU, YENİSÜLÜN, YOLAL, ZAKKUM, ZAMBAKLI, ZERRİN, ÇİLEKLİ, ÜLGEN, ŞAKAYIKLI sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah ESKİ BÜYÜKDERE, SULTAN SELİM sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-PAŞA mah DARÜLACEZE YOLU sk bölgelerinde 12/09/2022 11:00:00 - 12/09/2022 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 224., ÜLKER, ŞEHİTLER sk bölgelerinde 12/09/2022 09:00:00 - 12/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
  • İstanbul'da bu ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak! 12 Eylül 2022 elektrik kesintisi olan ilçeler AYEDAŞ - BEDAŞ sorgulama ekranı: Elektrikler ne zaman gelecek?

    İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah BATI TRAKYA, TURAN sk bölgelerinde 12/09/2022 09:00:00 - 12/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-MARMARA mah SELVİ, ÖNDER sk bölgelerinde 12/09/2022 09:00:00 - 12/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah ATA, ATA ARALIĞI, ATILIM, DOĞANŞAH, SEVİNÇ, ÇEŞME, ÇINAR, ÇİÇEKLİ sk bölgelerinde 12/09/2022 10:00:00 - 12/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
  • İstanbul'da bu ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak! 12 Eylül 2022 elektrik kesintisi olan ilçeler AYEDAŞ - BEDAŞ sorgulama ekranı: Elektrikler ne zaman gelecek?

    İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜZELCE mah ARDIÇ, BILDIRCIN, D-100 KARAYOLU, ERAY 1, GEÇİT, GÖZDAĞI, GÜNEŞ, GÜVERCİN 2, HUZUR, KAVAK 1, KEMER, PAPAĞAN, RAFETBEY, SAKA, UĞURLU 1, YAY, ÇAM 2, ÇEMBER, ÖLÇÜ sk bölgelerinde 12/09/2022 02:05:00 - 12/09/2022 07:05:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    İSTANBUL ÇATALCA ilce -DAĞYENİCE mah sk bölgelerinde 12/09/2022 09:00:00 - 12/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-İNCEĞİZ mah ARİF NİHAT ASYA sk bölgelerinde 12/09/2022 09:00:00 - 12/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
  • İstanbul'da bu ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak! 12 Eylül 2022 elektrik kesintisi olan ilçeler AYEDAŞ - BEDAŞ sorgulama ekranı: Elektrikler ne zaman gelecek?

    İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-KEMER mah 905., 907., 908., 927., 930. sk bölgelerinde 12/09/2022 10:00:00 - 12/09/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 251., 261., HAMİDİYE sk bölgelerinde 12/09/2022 11:00:00 - 12/09/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-NİNE HATUN mah 101., 105., 122. sk bölgelerinde 12/09/2022 12:00:00 - 12/09/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
  • İstanbul'da bu ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak! 12 Eylül 2022 elektrik kesintisi olan ilçeler AYEDAŞ - BEDAŞ sorgulama ekranı: Elektrikler ne zaman gelecek?

    İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÖRNEK mah 1360., 1361., 1376., 1377., 1389., ERZURUM KONGRE, FİKRİ SÖNMEZ sk bölgelerinde 12/09/2022 10:00:00 - 12/09/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÇINAR mah 1397., 1398., 1399., 1400., 1401., 1407., 1409., 1413., 1416. sk bölgelerinde 12/09/2022 12:00:00 - 12/09/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ESENTEPE mah YILDIRIM BEYAZIT sk / KARADOLAP mah AYÇİÇEK sk / PİRİNÇÇİ mah 1.ÇALIŞKAN, ARMUTLU, AĞAÇKAKAN , BİBERİYE , ESKİ EDİRNE ASFALTI, HARMANDALI , KAMERİYE, KARAÇALI , MADEN, MENDERES, MÜŞERREF , PİRİNÇÇİ KÖY YOLU, SEYMEN , TOPRAKÇI , ZİYADE, ÇINGIRAK , İSKENDER sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah AYDINLAR, PULLU sk / KARADENİZ mah 1179. sk / KAZIM KARABEKİR mah 813/1. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2421. sk / ESKİ HABİPLER mah ESKİ EDİRNE ASFALTI, HANIMELLER sk / HABİBLER mah 2689., 2690., 2690/1., 2691., 2692., 2693., 2700., 2701., 2702., 2703., 2704., 2705., 2714., 2714/2., 2716., 2717., 2718., 2718/1., 2718/2., 2718/3., 2719., 2719/1., 2720., 2721., 2722., 2723., 2723/1., 2723/2., 2724., 2724/1., 2724/2., 2724/3., 2725., 2726., 2727., 2728., 2732., 2733., 2734., 2735., 2736., 2737., 2738., 2739., 2740., 2741., 2742., 2745., A-1, ESKİ EDİRNE ASFALTI, Z-1 sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah 197. sk / YAYLA mah AKASYA, AKSEL, AKÇAY, AKÇİN, ALPARSLAN, AMBER, AÇELYA, BADEM, BAHAR, BAYRAM, BİLGE, BİNNUR, CEVHER, CEYLAN, CEZERYE, CÖMERT, DADAŞ, DEFNE, DEMET, DERYA, DOLUNAY, DOĞANAY, DUYGU, DİLARA, EBABİL, ERGUVAN, EVLİYA, FERAH, FETİH, FEZA, FIRAT, FİGEN, GAZEL, GELİNCİK, GONCA, GÖL, GÖLBAŞI, GÖLOVA, GÜL, GÜLBAHÇE, GÜLENDAM, GÜLİSTAN, GÜMÜŞ, GÜNEŞ, GÜVERCİN, HİLAL, IHLAMUR, KALE CAMİİ, KAMER, KANDİL, KARANFİL, KASIMPATI, KEKLİK, KINALI, KIR, KIZILCIK, LALE, LAVANTA, LİMON ÇİÇEĞİ, MANOLYA, MENEKŞE, MESCİT, MEVSİM, MİRAÇ, NADİDE, NAM bölgelerinde 12/09/2022 09:00:00 - 12/09/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
  • İstanbul'da bu ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak! 12 Eylül 2022 elektrik kesintisi olan ilçeler AYEDAŞ - BEDAŞ sorgulama ekranı: Elektrikler ne zaman gelecek?

    İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah 1.GÜLERYÜZ, 2.ESEN, AHUDUDU, AVŞAR, BARBAROS, BARIŞ, BUĞRA, DARVADİ, DOĞA, DOĞU, GÖKÇE, GÜLZADE, GÜZELDUVAR , GÜZELTEPE, KİRAZ, LEVENT, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MOR SALKIM , SEVHAN, TABYA YOKUŞU, TURNA, ULUĞBEY, YENİ OKUL, YENİÇERİ, YUNUS EMRE, ÇINAR MERDİVENİ, ÖNAL, ÖZBEK, ÜZÜM, ÜÇEVLER ÜSTÜ, İSLİM, İTİMAT sk bölgelerinde 12/09/2022 09:00:00 - 12/09/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-İSLAMBEY mah 1.BÜLBÜLDERE ÇIKMAZI, 2.ARI, ARGAÇ, BAHÇELER ARASI, BAHÇELİ ÇEŞME ÇIKMAZI, BÜLBÜLDERE, BÜYÜK FISTIKLI, DİRİM, ERDİ, EVLİCE BABA TEKKE, GÖZTEPE, GÜVEN, HAYALİ SALİH, KILIÇ PATİKA, NAKKAŞ, SİNOP, TEKKE, ÖZDEŞ, ÖĞRENCİLER , ÜSKÜP, İSLAMBEY, İSLAMBEY BOSTANI, İSLAMBEY ÇEŞMESİ sk bölgelerinde 12/09/2022 09:00:00 - 12/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-YEŞİLPINAR mah 1.GÜL, 1.TAN, BUDAK, CAN, DÜLGER, ERGENEKON, GÖKHAN, GÖNÜL, GÜNEŞLİ, KASTAMONU, LOKMAN, MUSTAFA KEMAL, NERGİZ, PAMUK, TEPE, UFUK, ÇİLİNGİR, ÖZDEN, ÖZLEM, İPEK, ŞÜKRAN sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 861., 953., 955., ŞÜKRAN sk bölgelerinde 12/09/2022 09:30:00 - 12/09/2022 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
  • İstanbul'da bu ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak! 12 Eylül 2022 elektrik kesintisi olan ilçeler AYEDAŞ - BEDAŞ sorgulama ekranı: Elektrikler ne zaman gelecek?

    İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ALİBEYKÖY mah ULUDAĞ sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-UĞUR MUMCU mah 2305., 2307., 2314. sk bölgelerinde 12/09/2022 10:00:00 - 12/09/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MOLLA GÜRANİ mah KARAKEÇİLİ, OĞUZHAN sk bölgelerinde 12/09/2022 09:00:00 - 12/09/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BALAT mah CAMCI ÇEŞMESİ YOKUŞU, FENER KİREÇHANE, MÜRSELPAŞA, TOPÇUBAŞI, YALDIZCI, YILDIRIM sk bölgelerinde 12/09/2022 09:00:00 - 12/09/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / İletken Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
  • İstanbul'da bu ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak! 12 Eylül 2022 elektrik kesintisi olan ilçeler AYEDAŞ - BEDAŞ sorgulama ekranı: Elektrikler ne zaman gelecek?

    İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ESENTEPE mah YILDIRIM BEYAZIT sk / KARADOLAP mah AYÇİÇEK sk / PİRİNÇÇİ mah 1.ÇALIŞKAN, ARMUTLU, AĞAÇKAKAN , BİBERİYE , ESKİ EDİRNE ASFALTI, HARMANDALI , KAMERİYE, KARAÇALI , MADEN, MENDERES, MÜŞERREF , PİRİNÇÇİ KÖY YOLU, SEYMEN , TOPRAKÇI , ZİYADE, ÇINGIRAK , İSKENDER sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah AYDINLAR, PULLU sk / KARADENİZ mah 1179. sk / KAZIM KARABEKİR mah 813/1. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2421. sk / ESKİ HABİPLER mah ESKİ EDİRNE ASFALTI, HANIMELLER sk / HABİBLER mah 2689., 2690., 2690/1., 2691., 2692., 2693., 2700., 2701., 2702., 2703., 2704., 2705., 2714., 2714/2., 2716., 2717., 2718., 2718/1., 2718/2., 2718/3., 2719., 2719/1., 2720., 2721., 2722., 2723., 2723/1., 2723/2., 2724., 2724/1., 2724/2., 2724/3., 2725., 2726., 2727., 2728., 2732., 2733., 2734., 2735., 2736., 2737., 2738., 2739., 2740., 2741., 2742., 2745., A-1, ESKİ EDİRNE ASFALTI, Z-1 sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah 197. sk / YAYLA mah AKASYA, AKSEL, AKÇAY, AKÇİN, ALPARSLAN, AMBER, AÇELYA, BADEM, BAHAR, BAYRAM, BİLGE, BİNNUR, CEVHER, CEYLAN, CEZERYE, CÖMERT, DADAŞ, DEFNE, DEMET, DERYA, DOLUNAY, DOĞANAY, DUYGU, DİLARA, EBABİL, ERGUVAN, EVLİYA, FERAH, FETİH, FEZA, FIRAT, FİGEN, GAZEL, GELİNCİK, GONCA, GÖL, GÖLBAŞI, GÖLOVA, GÜL, GÜLBAHÇE, GÜLENDAM, GÜLİSTAN, GÜMÜŞ, GÜNEŞ, GÜVERCİN, HİLAL, IHLAMUR, KALE CAMİİ, KAMER, KANDİL, KARANFİL, KASIMPATI, KEKLİK, KINALI, KIR, KIZILCIK, LALE, LAVANTA, LİMON ÇİÇEĞİ, MANOLYA, MENEKŞE, MESCİT, MEVSİM, MİRAÇ, NADİDE, NAM bölgelerinde 12/09/2022 09:00:00 - 12/09/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
  • İstanbul'da bu ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak! 12 Eylül 2022 elektrik kesintisi olan ilçeler AYEDAŞ - BEDAŞ sorgulama ekranı: Elektrikler ne zaman gelecek?

    İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah AKALAR, BAĞLAR, DOLUNAY, ESKİ EDİRNE ASFALTI, KARASU, KAVAKLI, SALİHPAŞA, VOLKAN sk bölgelerinde 12/09/2022 09:30:00 - 12/09/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 754., 755., 756., 757., CENGİZ TOPEL, GEBZELİ, OSMAN ÖZKÜÇÜK, ŞAKİR ZÜMRE sk / HÜRRİYET mah 313., 314., 315., 316., 317., CENGİZ TOPEL, KÖŞK, ŞAKİR ZÜMRE sk / YENİ MAHALLE mah 501., 502., CENGİZ TOPEL, KÖŞK sk / ŞEMSİPAŞA mah 37., ŞAKİR ZÜMRE sk bölgelerinde 12/09/2022 09:30:00 - 12/09/2022 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-YEŞİLPINAR mah 1.GÜL, 1.TAN, BUDAK, CAN, DÜLGER, ERGENEKON, GÖKHAN, GÖNÜL, GÜNEŞLİ, KASTAMONU, LOKMAN, MUSTAFA KEMAL, NERGİZ, PAMUK, TEPE, UFUK, ÇİLİNGİR, ÖZDEN, ÖZLEM, İPEK, ŞÜKRAN sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 861., 953., 955., ŞÜKRAN sk bölgelerinde 12/09/2022 09:30:00 - 12/09/2022 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
  • İstanbul'da bu ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak! 12 Eylül 2022 elektrik kesintisi olan ilçeler AYEDAŞ - BEDAŞ sorgulama ekranı: Elektrikler ne zaman gelecek?

    İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah ASALET, BALKAN, TİRYAKİ HASAN PAŞA, YILDIRAN sk bölgelerinde 12/09/2022 12:00:00 - 12/09/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah ESKİ BÜYÜKDERE, SULTAN SELİM sk bölgelerinde 12/09/2022 11:00:00 - 12/09/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah CESUR, CEVAHİR, CEVHER, CİHAN, CİVAN, KEKLİK, ÇARDAK, ÇİĞDEM, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk // SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah CESUR, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk bölgelerinde 12/09/2022 15:45:00 - 12/09/2022 18:45:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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