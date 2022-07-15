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İstanbul'da bugün hangi yollar kapalı? Valilik açıkladı: 15 Temmuz İstanbul kapalı yollar listesi

15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitlerimizi elim olayın 6. yıldönümünde bugün tüm Türkiye'de dualarla anacağız. Söz konusu anma nedeniyle İstanbul'un bazı yerlerinde yollar trafiğe kapatılacak. Peki, 15 Temmuz Cuma günü itibariyle İstanbul'da bugün hangi yollar kapalı? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

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  • İstanbul'da bugün hangi yollar kapalı? Valilik açıkladı: 15 Temmuz İstanbul kapalı yollar listesi

    İstanbul Valiliği, gün itibariyle şehitlerimizi anacağımız 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde il genelinde bazı yolların geçici olarak trafiğe kapatılacağını açıkladı. İşte Valilik tarafından yapılan açıklamanın ayrıntıları ve kapalı olacak yolların listesi...
  • İstanbul'da bugün hangi yollar kapalı? Valilik açıkladı: 15 Temmuz İstanbul kapalı yollar listesi

    15 TEMMUZ'DA KAPALI OLAN YOLLAR VALİLİK LİSTESİ

    İstanbul Valiliği tarafından paylaşılan 15 Temmuz kapalı olan yerler şöyle sıralandı:
  • İstanbul'da bugün hangi yollar kapalı? Valilik açıkladı: 15 Temmuz İstanbul kapalı yollar listesi

    Fatih Saraçhane'de 15 Temmuz'da düzenlenecek anma programı kapsamında saat 13.00 itibarıyla program bitimine kadar geçici olarak trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar aşağıya çıkarılmıştır.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 14.07.2022
  • İstanbul'da bugün hangi yollar kapalı? Valilik açıkladı: 15 Temmuz İstanbul kapalı yollar listesi

    15 TEMMUZ KAPALI YOLLAR

    1. Macar Kardeşler Caddesi (İBB Önünden Çift Taraflı Kapanacak)

    2. İtfaiye Caddesi

    3. Büyük Karaman Caddesi
  • İstanbul'da bugün hangi yollar kapalı? Valilik açıkladı: 15 Temmuz İstanbul kapalı yollar listesi

    4. Kavalalı Sokak Macar Kardeşler İstikameti

    5. Dolap Caddesi Horhor Caddesi Kesişimi Kavşaktan Macar Kardeşler Caddesi

    İstikametine Horhor Caddesi Kapatılacak

    6. Fevzipaşa Caddesi ve Akdeniz Caddesi Kesişimi Kavşaktan Saraçhane İstikametine Kapatılacak
  • İstanbul'da bugün hangi yollar kapalı? Valilik açıkladı: 15 Temmuz İstanbul kapalı yollar listesi

    15 TEMMUZ ALTERNATİF YOLLAR

    1. Atatürk Bulvarı

    2. Akdeniz Caddesi
  • İstanbul'da bugün hangi yollar kapalı? Valilik açıkladı: 15 Temmuz İstanbul kapalı yollar listesi

    3. Balat Sahil Yolu

    4. Vatan Caddesi

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