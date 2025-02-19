Bugün İstanbul'da okullar tatil mi? 20 Şubat 2025 İstanbul'da yarın okul var mı?
Türkiye yoğun kar yağışının etkisi altına girdi. Hayatı olumsuz etkileyen yoğun kar yağışı nedeniyle arka arkaya okul tatil haberleri geliyor. Birçok ilde eğitime ara verilirken, "20 Şubat bugün İstanbul'da okullar tatil mi?" diye araştırılıyor. Konu hakkında İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi. Peki, 20 Şubat 2025 bugün İstanbul'da okullar tatil mi? İşte, detaylar...
Altay kar fırtınasının Türkiye'ye giriş yapmasıyla ülkenin dört bir yerinden kar manzaraları gelmeye devam ediyor. Birçok ilin valiliğinden arka arkaya eğitime ara verildiğine dair açıklama gelirken, İstanbul için son durum merak ediliyor. Peki, bugün İstanbul'da okullar tatil mi? Beklenen açıklama İstanbul Valiliği'nden geldi. Peki, bugün İstanbul'da okullar tatil mi? İşte, 20 Şubat 2025 İstanbul okullarında son durum...
İSTANBUL'DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?
İstanbul Valisi Davut Gül, megakentte yarın okulların tatil edildiğin duyurdu. Vali Gül yaptığı açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre ilimiz genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklenmektedir" ifadelerini kullandı.
Vali Gül açıklamasında şunları söyledi: "Öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak 20 Şubat 2025 günü İstanbul genelinde tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde) eğitim-öğretime ara verilmiştir.
Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın çalışanlar ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını önemle rica ederim."
21 ŞUBAT İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?
İstanbul Valiliği, şu anda sadece 20 Şubat 2025 için tatil duyurusu yaptı. 21 Şubat için açıklanan bir tatil duyurusu olmadı.