        Haberler Bilgi Gündem İstanbul'da bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu’nda metro, metrobüs, otobüs, tramvay, Marmaray bedava mı? İETT duyurdu!

        Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 6 Ekim Pazartesi günü İstanbul'da metro, metrobüs, otobüs, tramvay, Marmaray bedava mı?

        İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü, 6 Ekim Pazartesi günü büyük bir coşkuyla kutlanacak. Gözler ise 6 Ekim 2025 toplu taşıma ücret tarifesine çevrildi. Bu sene haftanın ilk iş gününe denk gelen İstanbul'un Kurtuluşu'nda toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağı merak konusu oldu. Metro, metrobüs, otobüs, tramvay ve Marmaray gibi ulaşım hatlarını kullanacak olan megakentliler, ''Bugün toplu taşıma ücretsiz mi?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. İETT'den konu ile ilgili açıklama geldi. Peki, 6 Ekim Pazartesi günü metro, metrobüs, otobüs, tramvay, Marmaray bedava mı, ulaşım ücretsiz mi? İşte detaylar...

        Giriş: 05.10.2025 - 23:58 Güncelleme: 05.10.2025 - 23:58
        1

        İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşu, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir coşkuyla kutlanacak. İstanbul’un Kurtuluşu’nun 102. yıl dönümü kutlamaları kapsamında megakentte çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olan bu anlamlı gün, bu yıl hafta içine denk geliyor. Bu sebeple 6 Ekim 2025 İstanbul toplu taşıma ücret tarifesi işe ve okula gidecek olanlar başta olmak üzere milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Peki, bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 6 Ekim Pazartesi günü metro, metrobüs, otobüs, tramvay, Marmaray bedava mı, ulaşım ücretsiz mi? İşte, detaylar…

        2

        6 EKİM BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

        6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu nedeniyle İstanbul’da toplu taşıma ücretsiz olacak.

        İETT'den yapılan açıklamaya göre, kişiselleştirilmiş İstanbulkart ile 6 Ekim 2025 Pazartesi günü ücretsiz seyahat edilebilecek.

        3

        İETT'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        ‘’6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu nedeniyle toplu ulaşım ücretsiz olacaktır. Kişiselleştirilmiş İstanbulkart’ınız ile 6 Ekim 2025 Pazartesi günü ücretsiz seyahat edebilirsiniz.’’

        4

        İSTİSNA HATLAR

        Bazı hatlar ise uygulamadan istisna tutuldu.

        Yapılan açıklama göre ücretsiz uygulama; Adalar hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı, Karaköy-Beyoğlu Tünel, SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy, SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı-Taksim, 139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VIP hatlarında geçerli olmayacak.

        5

        6 EKİM’DE MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?

        Marmaray'ı işleten TCDD tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Buna göre Marmaray vatandaşlara ücretli olarak hizmet vermeyi sürdürecek.

        6
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
