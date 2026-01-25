İstanbul'da çatı katından düşen adam hayatını kaybetti

Küçükçekmece’de, dubleks dairenin çatı katından dengesini kaybederek düşen Adem Güder isimli vatandaş hayatını kaybetti.

ÇATI KATI BALKONUNDAN DÜŞTÜ

İHA'nın haberine göre olay, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde geçtiğimiz Cuma akşamı saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Adem Güder isimli vatandaş, 2 katlı bir binanın dubleks dairenin çatı katı balkonunda durduğu sırada, henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek aşağı düştü.

EKİPLERE HABER VERİLDİ

Olay sonrası çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

HASTANEYE KALDIRILDI

Güder, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Emniyet ekipleri ise olayın yaşandığı yere güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu. Ayrıca, olay yeri inceleme ekipleri de Güder’in düştüğü noktada çalışma gerçekleştirdi.

TÜM ÇABAYA RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedavi altına alınan Adem Güder, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışmalar sürüyor.