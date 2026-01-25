Habertürk
        İstanbul'da çatı katından düşen adam hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        İstanbul'da çatı katından düşen adam hayatını kaybetti

        İstanbul'da Adem Güder, 2 katlı bir binanın dubleks dairenin çatı katı balkonunda durduğu sırada dengesini kaybederek aşağı düştü. Güder kaldırıldığı hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2026 - 11:38 Güncelleme: 25.01.2026 - 11:38
        Çatı katından düşen adam hayatını kaybetti
        Küçükçekmece’de, dubleks dairenin çatı katından dengesini kaybederek düşen Adem Güder isimli vatandaş hayatını kaybetti.

        ÇATI KATI BALKONUNDAN DÜŞTÜ

        İHA'nın haberine göre olay, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde geçtiğimiz Cuma akşamı saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Adem Güder isimli vatandaş, 2 katlı bir binanın dubleks dairenin çatı katı balkonunda durduğu sırada, henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek aşağı düştü.

        EKİPLERE HABER VERİLDİ

        Olay sonrası çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

        HASTANEYE KALDIRILDI

        Güder, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

        Emniyet ekipleri ise olayın yaşandığı yere güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu. Ayrıca, olay yeri inceleme ekipleri de Güder’in düştüğü noktada çalışma gerçekleştirdi.

        TÜM ÇABAYA RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

        Hastanede tedavi altına alınan Adem Güder, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışmalar sürüyor.

        Erzurum'daki yangında 3 işitme engelli çocuk babasız kaldı

        ERZURUM'da çalıştığı mobilya atölyesinde çıkan yangında hayatını kaybeden Serhat Kısa (34), geride işitme engelli 3 çocuk bıraktı. Kendisi, eşi ve 3 çocuğu işitme engelli olan Serhat Kısa'nın 15 yıldır aynı atölyede asgari ücretle çalıştığı öğrenilirken, "Babam melek oldu" diyen Emircan Kısa (11), k...
