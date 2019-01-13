Alınan bilgiye göre, Çamlık Mahallesi Gaziler Caddesi'nde bir iş merkezinin arkasında park halinde bulunan CHP Çekmeköy İlçe Başkanlığına ait seçim minibüsü, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Yangın kısa sürede araçtan yandaki binaya sıçradı. AA'nın haberine göre; durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü.

Yangında araç kullanılamaz hale gelirken binada küçük çaplı hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. Olayı duyan CHP Çekmeköy İlçe Başkanlığı yetkilileri olay yerine geldi.

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