Olay İkitelli'de bulunan bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. Çarşaf giyerek kimliğini saklamaya çalışan bir kişi, kuyumcu dükkanına geldi. Silahını çeken soyguncu altınları almak istedi. Kuyumcu da bulunan iki kişiden biri silahlı soyguncuya tepki gösterdi.

TELEFONLA VURMAYA ÇALIŞTI

Şahıslardan biri, silahlı soyguncuya elindeki telefonla vurmaya çalıştı. Silahlı soyguncu kısa mesafeden defalarca ateş açtı.

Olayda şans eseri ölen yada yaralanan olmadı. Kurşun yağdıran çarşaflı soyguncu olay yerinden kaçarken kuyumcu da soyguncunun peşinden gitti, ancak yakalayamadı.

Güvenlik kameralarını incelemeye alan polis kaçan soyguncuyu yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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