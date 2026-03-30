        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da denize açılan balıkçı kayboldu: Teknesi bulundu, kendisi aranıyor | Son dakika haberleri

        İstanbul'da balık tutmak için denize açılan 50 yaşındaki Tekin Taşkulu'dan 3 gündür haber alınamıyor. Taşkulu'nun teknesi Sedef Adası açıklarında boş halde bulunurken, eşyalarının teknede olduğu tespit edildi. Olayın ardından Sahil Güvenlik ve AFAD ekipleri bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Kayıp balıkçının akıbeti henüz bilinmezken, ekiplerin arama çalışmaları sürüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2026 - 12:28 Güncelleme:
        Kartal Sahili'nden denize açılan 50 yaşındaki Tekin Taşkulu'dan 3 gündür haber alınamıyor. Adalar istikametine ilerleyen Taşkulu'nun teknesi Sedef Adası açıklarında bulunurken, eşyalarının teknede olduğu ancak kendisinin olmadığı belirlendi.

        3 GÜNDÜR HABER YOK

        İHA'daki habere göre; İstanbul Kartal Sahili'nden balık tutmak amacıyla denize açılan 50 yaşındaki Tekin Taşkulu'dan 3 gündür haber alınamıyor. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde Kartal'daki barınaktan tekne ile ayrılan Taşkulu'nun Adalar istikametine doğru ilerlediği öğrenildi.

        TEKNESİYLE DENİZE AÇILDI

        Taşkulu'nun tekne ile barınaktan çıktığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Taşkulu'nun gece saatlerinde teknesiyle denize açıldığı görüldü.

        TEKNE BOŞ ŞEKİLDE BULUNDU

        Bir süre sonra Taşkulu'nun teknesi Sedef Adası açıklarında boş şekilde bulundu.

        EŞYALARI VAR, KENDİSİ YOK

        Yapılan incelemelerde adama ait eşyaların teknede olduğu ancak kendisinin teknede bulunmadığı tespit edildi.

        GENİŞ ÇAPLI ARAMA BAŞLATILDI

        Olayın ardından Sahil Güvenlik ve AFAD ekipleri bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı.

        ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ SÜRÜYOR

        Ekiplerin 3 gündür arama çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü öğrenildi.

        "NEREDE OLDUĞU BİLİNMİYOR"

        Taşkulu'nun tekne komşusu olduğunu belirten Ali Osman Gürkan, "Sanırım kendisinin teknesine ulaşılmış ancak kendisiyle ilgili herhangi bir malumat yok. Nerede olduğu bilinmiyor, kayıp. Bir şey mi oldu yoksa denize mi düştü bilmiyoruz. Çok fazla tanımıyorum, tekne komşumuzdu. Burada genelde amatör ve sportif balıkçılık yapılıyor. Sahil güvenlik ekipleri teyakkuz halinde aramalarını sürdürüyor" dedi.

        "ACIMIZ ÇOK BÜYÜK"

        Bir diğer görgü tanığı Ruşen Ersoy ise, "Gece 01.20 sıralarında buradan çıkıyor. Saat 03.00'te eşiyle görüşüyor, 03.00 ile 03.30 arasında kayboluyor. Yaklaşık 3 buçuk saat sonra teknesi boş şekilde bulunuyor. O saatten beri aramalar devam ediyor. Maalesef acımız çok büyük" diye konuştu.

        Öte yandan, kayıp adamın denize düşüp düşmediği ya da başına ne geldiği henüz netlik kazanmazken, ekiplerin bölgedeki arama çalışmaları sürdüğü öğrenildi.

