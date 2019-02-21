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İstanbul'da deprem mi oldu? sorusu en sık aranılanlar arasında yerini aldı. Çanakkale'de meydana gelen deprem başta İstanbul olmak üzere Bursa ve İzmir'de de hissedildi. İşte deprem ile ilgili son gelişmeler...
İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?
Merkezi üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi olan 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ege ve Marmara genelinde özellikle İstanbul, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Edirne ve İzmir çevre illerde hissedildi. Depremin ardından takip eden 1 buçuk saat içinde en büyüğü 3.7 olan 22 tane artçı sarsıntı kaydedildi.
Merkezi üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi olan 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
AFAD AÇIKLADI
"Türkiye saati ile 21.23'te merkez üssü Ayvacık olan Mw 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Yerin 5.10 kilometre derininde meydana gelen bu depremin en yakın yerleşim birimi olan Çanakkale ilinin Ayvacık ilçesine bağlı bir köyüne uzaklığı 2.53 kilometredir."
ÇANAKKALE VALİLİĞİ: KISMI ÇATLAKLAR OLUŞTU
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde 5.0 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Valilik’ten açıklama yapıldı. Çanakkale Valiliği’nden yapılan açıklamada şöyle denildi:
"İlimiz Ayvacık ilçesinde 20 Şubat 2019 Çarşamba günü saat 21:23te 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığının merkez üssünü Ayvacık ilçesi (Tartışık köyüne 3,5 km uzaklıkta) olarak saptadığı deprem, yerin 5,95 kilometre derinliğinde meydana gelmiştir. Meydana gelen depremin ardından İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi (AADYM) acilen toplanmış olup, depremle ilgili gerekli çalışmalara başlanmıştır. İlçe Kaymakamlıkları, AFAD, Emniyet, Jandarma, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Muhtarlarca bölgede yapılan taramalar neticesinde ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı meydana gelmediği anlaşılmıştır. Taramalar neticesinde ilk gelen bilgilere göre deprem nedeniyle Ayvacık ilçesine bağlı bazı köylerde eski ve oturulmayan binalarda kısmi çatlaklar oluştuğu bilgisi alınmıştır. Ayrıca, Ayvacık'ta 10'a yakın vatandaşımızın deprem korkusuyla hastaneye başvurduğu bilgisi alınmış olup, merkez ve diğer ilçelerimizde deprem nedeniyle hastanelere herhangi bir başvuru olmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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