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İstanbul'da deprem bekleniyor mu? İşte Deprem fırtınasının İstanbul'a etkisi

Yaşanan son depremler tüm Türkiye'de büyük yankı uyandırdı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin ardından can kaybı ve hasarın boyutu giderek artarken deprem bölgelerinde enkaz çalışmaları sürüyor. İstanbul'da yaşayan kişiler ise deprem fırtınasının İstanbul'a etkisine ilişkin araştırmalar yapıyor. Uzman isimler ve AFAD konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte yaşanan depremlerin İstanbul'a etkisi...

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  • İSTANBUL'DA DEPREM OLUR MU? Deprem fırtınası İstanbul'u etkiledi mi, İstanbul'da deprem bekleniyor mu? Uzman isimlerden açıklama geldi!

    Kahramanmaraş merkezli iki sarsıcı depremin İstanbul'da beklenen depremi tetikleyeceğine yönelik iddialar özellikle sosyal medya üzerinden tartışılmaya devam ederken AFAD'dan ve uzman isimlerden peş peşe açıklamalar geldi. Gaziantep ve Kahramanmaraş merkezli sarsıntıların oluşturduğu deprem fırtınasının İstanbul'a etkisi uzman isimler tarafından yorumlandı. İşte "İstanbul'da deprem bekleniyor mu?" sorusunun yanıtı...
  • İSTANBUL'DA DEPREM OLUR MU? Deprem fırtınası İstanbul'u etkiledi mi, İstanbul'da deprem bekleniyor mu? Uzman isimlerden açıklama geldi!

    İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLACAK?

    Deprembilimciler ve jeologlar depremin olacağı gün ve saatle ilgili önceden tahmin yapmanın imkansız olduğunu, deprem olması beklenen bölgelerin tespit edilebileceğini ama depremin zamanının öndeden tespit edilemeyeceğini üzerine basarak vurguluyor.
  • İSTANBUL'DA DEPREM OLUR MU? Deprem fırtınası İstanbul'u etkiledi mi, İstanbul'da deprem bekleniyor mu? Uzman isimlerden açıklama geldi!

    Bu bilgiler ışığında kırılması beklenen ve kırıldığında başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi illerinde büyük hasara yol açması tahmin edilen Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Marmara Denizi'ndeki uzantısının ne zaman kırılacağı bilinmiyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin fay hattı ile Marmara Denizini'nden geçen fay hattının da bağlantısı bulunmuyor.

    Dolayısıyla "Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle İstanbul'da da deprem olacak" iddiası gerçeği yansıtmıyor. 
  • İSTANBUL'DA DEPREM OLUR MU? Deprem fırtınası İstanbul'u etkiledi mi, İstanbul'da deprem bekleniyor mu? Uzman isimlerden açıklama geldi!

    UZMAN İSİMLERDEN DE AÇIKLAMA GELDİ

    Türkiye'nin eksik kaldığı noktanın, riskli binaları yıkmak ya da güçlendirmek olduğunu ifade eden Kadıoğlu, "İstanbul'da 70 bin binanın yıkılacağı biliniyor. Sayı bundan çok daha fazla da olabilir. Bu 70 bin binanın bir an önce 70 binaya kadar indirilmesi lazım. Afet yönetimi budur. Eğer, 70 bin binayı, 70 binaya indirirsek belki baş edebilir, altından kalkabiliriz.
  • İSTANBUL'DA DEPREM OLUR MU? Deprem fırtınası İstanbul'u etkiledi mi, İstanbul'da deprem bekleniyor mu? Uzman isimlerden açıklama geldi!

    "BENZER BİR DEPREM MARMARA'DA 3 KATI PROBLEME NEDEN OLUR"

    Marmara Bölgesi bu 10 ilin nüfusunun yaklaşık 3 katından fazla nüfus barındırıyor. Benzer bir deprem İstanbul'da 3 katı probleme neden olur, bunu düşünmek dahi istemiyorum. İstanbul'da yıkılmayı bekleyen binaları nasıl yıkılmaz hale getirebiliriz, nasıl güçlendirebiliriz diye seferberlik başlatılması lazım" diye konuştu.
  • İSTANBUL'DA DEPREM OLUR MU? Deprem fırtınası İstanbul'u etkiledi mi, İstanbul'da deprem bekleniyor mu? Uzman isimlerden açıklama geldi!

    "İKİSİ FARKLI FAY HATTI ÜZERİNDE"

    Prof. Dr. Gündüz ise "Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde meydana gelen bir depremin İstanbul'u etkilemesi pek mümkün değil tabi ki. Ayrı bir fay hattı üzerinde. Fakat sonuç itibariyle İstanbul’daki binalarımız da aynı riski maalesef taşımaktadır. Yapı stokumuz oldukça eski" şeklinde konuştu.
  • İSTANBUL'DA DEPREM OLUR MU? Deprem fırtınası İstanbul'u etkiledi mi, İstanbul'da deprem bekleniyor mu? Uzman isimlerden açıklama geldi!

    AFAD'DAN KAMUOYUNA UYARI 

    AFAD'dan sosyal medyada ortaya çıkan iddialarla ilgili şu açıklama geldi:

    Vatandaşlarımızın sosyal medya başta olmak üzere çeşitli mecralarda kasıtlı ya da kasıtsız olarak paylaşılan asılsız bilgilere itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmî kaynakları takip etmeleri büyük önem arz etmektedir. 

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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