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        Haberler Gündem İstanbul İstanbul'da dün etkili olan aşırı sıcaklıkların ardından sağanak yağış etkili oldu - Güncel haberler

        İstanbul'da dün etkili olan aşırı sıcaklıkların ardından sağanak yağış etkili oldu

        Dün İstanbul'da etkili olan aşırı sıcaklıkların ardından akşam saatlerinde başlayan yağışlar yerini serinletici havaya bıraktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 20:32
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        İstanbul'da sağanak etkili oldu
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        Ümraniye, Kağıthane ve Beşiktaş'ta aniden bastıran yağmur, yollarda su birikintilerinin oluşmasına neden oldu.

        Sağanak, bir süre sonra yerini serin ve bulutlu havaya bıraktı.

        Bu arada, Beşiktaş Türkali Mahallesi Selaltı Sokak'taki ağaç, rüzgar nedeniyle iki aracın üzerine devrildi. Araçların birinde hasar oluştu.

        İtfaiye ekipleri, devrilen ağacı kaldırmak için çalışma başlattı.

        Çekmeköy'de ise şiddetli ve gök gürültülü sağanak etkili oldu. Ara sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Yağmura yakalanan bazı vatandaşlar, otobüs duraklarına, kafe ve market gibi yerlere sığınarak, yağışın bitmesini bekledi.

        #istanbul
        #sağanak yağış
        #haberler
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