İstanbul'da belirli mahallelerde planlı olarak elektrik kesintisi yaşanacak. BEDAŞ, resmi internet sitesinde yayınladığı duyuruda kesintinin 15 Aralık ile 18 Aralık tarihlerini kapsadığını duyurdu. Peki, İstanbul'da elektrik kesintisi nerede, saat kaçta yaşanacak? İşte, elektrikleri kesilecek mahalleler...

15 MART ELEKTRİKLERİ KESİLECEK MAHALLELER

▶ FİRUZKÖY Mh., PARK Sk., ARKADAŞ Sk., ARALIK Sk., HİLMİ ÜNAL Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19268-27174)

▶ MURATPAŞA Mh., ULUYOL Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 00:10-03:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19289-8311)

▶ YENİDOĞAN Mh., FERHATPAŞA Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 03:40-07:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19290-8337)

▶ FEVZİ ÇAKMAK Mh., 791. Sk., 792. Sk., 796. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19335-28555 TM)

▶ HOBYAR Mh., AŞİREFENDİ Cd., HANIMELİ Sk., HOCAHANI Sk., YENİ CAMİİ Cd., YENİ CAMİİ ÇIKMAZI Sk., TAYA HATUN Mh., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19366-2288 TM )

▶ MİMAR SİNAN Mh., ESKİ KEMERBURGAZ YOLU Cd., KEMERBURGAZ YOLU Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında AYAZAĞA Mh., AYAZAĞA CENDERE Cd., KEMERBURGAZ Cd., (SARIYER İlçesi) ve civarında 16:20-19:20 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19378-9008)

▶ GÜZELCE Mh., YOĞURTHANE Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19398-24034 24186)

▶ GÖKALP Mh., 31 Sk., 31/1 Sk., 31/2 Sk., 31/3 Sk., 31/4 Sk., 31/5 Sk., 32 Sk., 32/1 Sk., 34 Sk., 34/1 Sk., 39 Sk., 39/1 Sk., 39/2 Sk., 39/5 Sk., 39/A Sk., 40 Sk., ŞEHİT KOMİSER GÜNAYDIN Sk., ZÜBEYDE HANIM Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19409-1716)

▶ SEYİTNİZAM Mh., BALIKLI ÇIRPICI YOLU Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19411-1784)

▶ CEVATPAŞA Mh., NAMIK KEMAL Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 08:30-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19450-8209 - 8207)

▶ TOPKAPI Mh., BİCAN BAĞCIOĞLU YOKUŞU Sk., EMECE Sk., EMİN MOLLA Sk., FATMA SULTAN CAMİİ Sk., KUYULU ÇIKMAZI Sk., MARİFETNAME Sk., UN DEĞİRMENİ Sk., URBAN Sk., ŞEYHÜLİSLAM Sk., KAHALBAŞI Sk., ÇAYIR MEYDANI Cd., ADNAN MENDERES VATAN Bul., KOLTUKÇU TAHİR Sk., SULUKULE Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19426-2208-2808-2802-2283)

▶ GÜNEŞLİ Mh., BADİ Sk., YILDIZ Sk., FEVZİ ÇAKMAK Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19438-31395)

▶ HÜRRİYET Mh., İĞDE Sk., AKGÜN Sk., ERİK Sk., AZİM Sk., KİRAZ Sk., CUMHURİYET Cd., GÜNEŞLİ Mh., BAĞLAR Sk., MAHMUTBEY Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19451-31088)

▶ ESENTEPE Mh., DERGİLER Sk., HABERLER Sk., KELEBEK ÇIKMAZI Sk., KESKİN KALEM Sk., MATBUAT Sk., YAZARLAR Sk., ZİNCİRLİDERE Cd., ŞAİRLER Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19463-9147)

▶ BALABAN Mh., ÖZTÜRK Cd., GÜMÜŞYAKA Mh., AKÇAKOCA Cd., CAHİT ARF Cd., GENÇOSMAN Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19430-25045-25395-25052-25053 )

▶ YEŞİLKENT Mh., G-725 Sk., G-682 Sk., G-684 Sk., G-685 Sk., G-718 Sk., G-680 Sk., G-681 Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19447-21338)

▶ ORUÇREİS Mh., KARADENİZ Cd., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18571-18256-18213-18273)

16 ARALIK ELEKTRİKLERİ KESİLECEK MAHALLELER

▶ FİRUZKÖY Mh., KOCADERE Sk., KURTULUŞ Sk., ALCAN Sk., AKBIYIK Sk., MEMDUH Sk., PEHLİVAN Cd., UFUK Sk., ALPER Sk., EZGİ Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19269-20537 TM)

▶ MALTEPE Mh., GÜMÜŞSUYU Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 00:10-03:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19291-8285)

▶ ORTAMAHALLE Mh., İBRAHİMAĞA Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 03:40-07:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19292-8772)

▶ HOBYAR Mh., BANKACILAR Sk., YENİ CAMİİ ÇIKMAZI Sk., YENİ CAMİİ Cd., ARPACILAR Cd., CELALBEY Sk., SULTAN HAMAMI Cd., VAKIF HANI Sk., ŞEYHÜLİSLAM HAYRİEFENDİ Cd., RÜSTEMPAŞA Mh., TAHMİS Cd., ÇİÇEK PAZARI Cd., SURURİ Mh., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19368-2400 TM)

▶ AYAZAĞA Mh., KEMERBURGAZ Cd., (SARIYER İlçesi) ve civarında 16:20-19:20 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19379-9108)

▶ ÖMERLİ Mh., UZUNÇAYIR Cd., HADIMKÖY Mh., ZÜBEYDE HANIM Cd., CELAL BAYAR Cd., ALİ RIZA BEY Cd., İBNİ SİNA Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 08:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19406-20911-20309-22790)

▶ ÇOBANÇEŞME Mh., GÜNGÖR Sk., KALENDER Sk., KIMIZ Sk., MİTHATPAŞA Cd., GÜNEŞLİ 1 Sk., ÇALIŞLAR 1 Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 08:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19433-31004)

▶ İSLAMBEY Mh., NENEHATUN Mh., ANADOLU Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19464-28430-29597-28750-29101-29399-28443)

▶ TAHTAKALE Mh., HALK Cd., ONUR Sk., ÇAĞDAŞ Sk., ATA Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında ALTINŞEHİR Mh., İSTİKLAL Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19475-11944)

▶ ADNAN KAHVECİ Mh., İNÖNÜ Cd., DEREAĞZI Mh., HALASKARGAZİ Cd., İNÖNÜ Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19436-20463-22427)

▶ BOĞAZKÖY İSTİKLAL Mh., BOLLUCA Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19470-28793-28679-29524-30504-29733-28331-29519-28660-28455-28972-29695-29526-29527-29414-29525-28153-28624-29195-29242-29957-30502)

▶ TEŞVİKİYE Mh., GÜZEL BAHÇE Sk., PROF. DR. ORHAN ERSEK Sk., HACI EMİN EFENDİ Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında TÜRKALİ Mh., MISIRLIBAHÇE Sk., NÜZHETİYE Cd., CİHANNÜMA Mh., BARBAROS Bul., İSMAİLİYE Sk., AKDOĞAN Sk., RESSAM HAMDİ BEY Sk., BOSTANCI VELİ Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19487-3687 3927 3307 3622 3118 3999 3424 3303 3954 3415)

▶ ALTINŞEHİR Mh., İSTİKLAL Cd., İNTEPE Sk., BARBAROS Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19480-12540)

▶ ŞEHİT MUHTAR Mh., ANA ÇEŞMESİ Sk., TAKSİM AKARCASI Sk., ZAMBAK Sk., UTARİT Sk., BÜLBÜL Mh., TURAN Cd., KATİPMUSTAFA ÇELEBİ Mh., SIRASELVİLER Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19485-3233)

▶ ÜNİVERSİTE Mh., CEMİL MERİÇ Sk., ERGUVAN Sk., FİRUZKÖY BULVARI Bul., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 11:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19486-21404-21406)

17 ARALIK ELEKTRİKLERİ KESİLECEK MAHALLELER

▶ FİRUZKÖY Mh., EZGİ Sk., PEHLİVAN Cd., HACI HÜSEYİN PEHLİVAN Sk., MEMDUH Sk., BUDAK Sk., UFUK Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19270-20537 TM)

▶ NİŞANCI Mh., OTAKÇILAR Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 03:40-07:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19304-8717)

▶ NİŞANCI Mh., OTAKÇILAR Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 00:10-03:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19303-8854)

▶ YENİKÖY Mh., ALTINORDU Cd., HARUN Sk., KÖŞEM Sk., NURİ PAŞA Cd., NİYAZ Sk., YASEMİN Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19350-4263)

▶ REŞİTPAŞA Mh., ESKİ BÜYÜKDERE Cd., (SARIYER İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19351-4106)

▶ FEVZİ ÇAKMAK Mh., 786. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19336-28040 TM)

▶ TARABYA Mh., YÜCELEVLER Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19349-4277)

▶ AYAZAĞA Mh., KEMERBURGAZ Cd., (SARIYER İlçesi) ve civarında 08:20-11:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19380-9121)

▶ İNÖNÜ Mh., 1.GENÇ Sk., HAKAN Cd., 4.ŞİRİN Sk., SEVİMLİ Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19389-11885)

▶ İNÖNÜ Mh., 1306. Sk., 1.GÜR Sk., İSTİKLAL Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19390-11529)

▶ İNÖNÜ Mh., ALP Sk., TOLGA Cd., 2.BARIŞ Sk., İSTİKLAL Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19391-11273)

▶ CELALİYE Mh., CUMHURİYET Cd., AKDENİZ Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19400-24318 24175 24469 24187)

▶ GÜNEŞLİ Mh., BARIŞ Sk., 3. Sk., 5. Sk., 5/A Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19443-31401)

▶ MEHMET AKİF ERSOY Mh., İMRAHOR Cd., SİLAHTAR Cd., HELAL Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19453-9613)

▶ CEBECİ Mh., 1. CEBECİ Cd., 2461. Sk., 2465. Sk., 2466. Sk., 2467. Sk., 2468. Sk., 2469. Sk., 2470. Sk., 2514. Sk., 2515. Sk., 2516. Sk., 2517. Sk., 2540. Sk., U Cd., S Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19457-28399 TM)

▶ İNÖNÜ Mh., ERMİŞ Sk., SELİM Sk., HAKAN Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19388-11960)

▶ MALKOÇOĞLU Mh., 306/1. Sk., 301. Sk., 310. Sk., 311. Sk., 312. Sk., 313. Sk., 314. Sk., 315. Sk., 316. Sk., 302. Sk., 303. Sk., 303/1. Sk., 304. Sk., 305. Sk., 306. Sk., 305/1. Sk., 307. Sk., 308. Sk., 309. Sk., NAMIK KEMAL Cd., MAHMUTBEY Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19458-28304 TM)

▶ MİMAR SİNAN Mh., ATA Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19454-25246-25548)

▶ YEŞİLKENT Mh., UĞUR MUMCU Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19472-20147 DP:2)

▶ TAHTAKALE Mh., HALK Cd., ONUR Sk., HAYAT Sk., UĞUR Sk., ÖZGÜRLÜK Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19476-12540)

▶ CİHANGİR Mh., DR. MEHMET ÖZ Sk., OBA Sk., SOĞANCI Sk., GÜNEŞLİ Sk., SIRASELVİLER Cd., KATİPMUSTAFA ÇELEBİ Mh., HOCAZADE Sk., LİVA Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19479-3013)

▶ CEVATPAŞA Mh., MEHMET AKİF Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 08:30-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19452-8209-8207)

▶ BOLLUCA Mh., BOĞAZKÖY İSTİKLAL Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19471-28793-28679-29524-30504-29733-28331-29519-28660-28455-28972-29695-29526-29527-29414-29525-28153-28624-29195-29242-29957-30502)

▶ FİRUZKÖY Mh., TİRYAKİ SUYU Cd., YEŞİLKENT Mh., G-717 Sk., G-743 Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19448-27061)

▶ ETİLER Mh., TOPRAKKALE Sk., YANARSU Sk., DEMİRKENT Sk., ERGİN Sk., TEPECİK YOLU Sk., CEVHER Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19481-3178)

▶ ALTINŞEHİR Mh., İNTEPE Sk., İSTİKLAL Cd., BARBAROS Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19482-12540)

▶ ALTINTEPSİ Mh., ÖZKAN Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında DEFTERDAR Mh., GÜLDALI Sk., MUHTAR ASIM NURYÜZ Sk., SAVAKLAR Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19504-8690-8868)

▶ ORUÇREİS Mh., OĞUZHAN Cd., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18572-18292-18629)

18 ARALIK ELEKTRİKLERİ KESİLECEK MAHALLELER

▶ ATİKALİ Mh., ALİPAŞA HAMAMI Sk., HASAN FEHMİPAŞA Cd., HATTAT RAKIM Sk., KARADUT Sk., KARAKOL Sk., KARAKUYU Sk., KİMYAGER Sk., MEYMENET Sk., MÜEZZİN BİLAL Sk., NİNNİ Sk., NİŞANCA ARALIĞI ÇIKMAZI Sk., NİŞANCA Cd., SARAYAĞASI Cd., YENİYOL ÇIKMAZI Sk., ÇERÇİ TEVFİK Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19369-2116 TM)

▶ FİRUZKÖY Mh., KOCADERE Sk., ÖZTAN Cd., KAROL Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19272-20189)

▶ TOPÇULAR Mh., RAMİ KIŞLA Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 00:10-03:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19305-8183)

▶ MERKEZEFENDİ Mh., MEVLANA Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19500-1817)

▶ MALTEPE Mh., DAVUTPAŞA Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 03:30-07:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19316-8775)

▶ HALKALI MERKEZ Mh., 1211. Sk., TURGUT ÖZAL Bul., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19399-12500)

▶ HALKALI MERKEZ Mh., 1.POSTA Sk., HALKALI İSTASYON Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19402-12506)

▶ İSTASYON Mh., ÖĞRETMEN Sk., SÖĞÜTLÜ Sk., 2.SAKARYA Sk., ÇAYIRDÜZÜ Sk., 1.YUNUS EMRE Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19403-12396)

▶ İNÖNÜ Mh., 1.GÖKÇE Sk., MERİÇ Sk., HALKALI MERKEZ Mh., DEMİRKAPI Cd., FERYAT Sk., 2.MERİÇ Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19392-11733)

▶ SÖĞÜTLÜ ÇEŞME Mh., HALKALI Cd., CELİLDAĞ Cd., TELLİ KAVAK Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19396-12734)

▶ FEVZİ ÇAKMAK Mh., 776. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19439-28041 tm)

▶ CEVATPAŞA Mh., TEVFİK FİKRET Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 08:30-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19455-8209-8207)

▶ 75. YIL Mh., 1261. Sk., 1262. Sk., 1262/1. Sk., 1263. Sk., 1263/1. Sk., 1263/2. Sk., 1264/1. Sk., ZÜBEYDE HANIM Mh., 1264. Sk., 1461/1. Sk., 1264/1. Sk., 1265. Sk., 1266. Sk., 1266/1. Sk., 1267. Sk., 1268. Sk., 1269. Sk., FEVZİ ÇAKMAK Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19459-28380 TM)

▶ YEŞİLKENT Mh., AMASYALILAR Cd., G-158 Sk., G-159 Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19473-20539 dp:1)

▶ EMİRGAN Mh., SAKIP SABANCI Cd., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19490-4009)

▶ GÜNEŞLİ Mh., 5. Sk., 5/A Sk., BARIŞ Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19445-31401)

▶ TAHTAKALE Mh., HALK Cd., ONUR Sk., ÖZGÜRLÜK Sk., HAYAT Sk., ATA Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19478-12540)

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