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        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da son dakika Saadet Partisi'nden Filistin'e destek mitingi - Güncel haberler

        Maltepe'de Özgür Filistin Mitingi yapılıyor

        Saadet Partisi'nin oganize ettiği Özgür Filistin Mitingi İstanbul'da Maltepe Etkinlik Alanı'nda başladı. Mitinge, Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, HÜDAPAR lideri Yapıcıoğlu, Gazze Hükümet Temsilcisi Kamal Aboun ve Filistin Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa da katılıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 17:12 Güncelleme: 15.10.2023 - 17:42
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        İstanbul'da Saadet Partisi tarafından organize edilen 'Özgür Filistin Mitingi' Maltepe Etkinlik Alanı'nda başladı.

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        DHA'nın haberine göre Saadet Partisi'nin organize ettiği Özgür Filistin Mitingi Maltepe Etkinlik Alanı'nda başladı. Miting için binlerce kişi, Türkiye ve Filistin bayraklarıyla alanı doldurdu.

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        Sanatçıların sahnede okuduğu şiir ve şarkılarla başlayan organizasyon, Filistin'de yaşananlara dair video gösterimleriyle devam etti.

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        Katılımcılar, "Özgür Kudüs", "Filistin'e selam, direnişe devam" sloganları ve tekbirlerle Filistin' destek verdi.

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        Mitinge, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, HÜDAPAR Genel Başkanı Zekariya Yapıcıoğlu, Gazze Hükümet Temsilcisi Kamal Aboun, Filistin Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ve çok sayıda Sivil Toplum Kuruluşu temsilcisi katıldı.

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        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun etkinlik mesajı sahnede bulunan ekranda yayınlandı. Etkinlik konuşmalarla devam edecek.

        #haberler
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