Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul'da fırtına nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu, denizde dev dalgalar oluştu

        İstanbul'da fırtına nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu, denizde dev dalgalar oluştu

        İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle Esenyurt, Beylikdüzü ve Küçükçekmece'de bazı binaların çatıları ve dış cepheleri uçtu, yoldaki aydınlatma direkleri devrildi. Silivri'de ise lodos nedeniyle denizde oluşan dev dalgaların boyu mendirekleri aştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2026 - 00:04 Güncelleme: 16.02.2026 - 00:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'da fırtına: Çatılar uçtu, dev dalgalar oluştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İstanbul Valiliği tarafından yapılan uyarıların ardından fırtına akşam saatlerinde kent genelinde etkisini arttırdı. Fırtına nedeniyle Esenyurt, Beylikdüzü ve Küçükçekmece'de bazı binaların çatıları ve dış cepheleri uçtu, yoldaki aydınlatma direkleri ise devrildi. Arnavutköy'de ise inşaat halindeki binada bulunan tuğlalar sokağa döküldü. Düşen tuğlalar nedeniyle park halindeki araçlarda hasar oluştu.

        FIRTINA İSTANBUL HAVALİMANI'NDA DA ETKİLİ OLDU

        Akşam saatlerinde etkisini arttıran fırtına, İstanbul Havalimanı'nda da etkili oldu. Yolcuların rüzgar nedeniyle uçan reklam panolarına tutunduğu anlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

        SİLİVRİ'DE DALGALAR MENDİREKLERİ AŞTI

        Fırtına Marmara Denizi'nde de etkili oldu. Silivri'de lodos nedeniyle denizde oluşan dalgaların boyu mendirekleri aştı. Sahile yürüyüşe gelenler cep telefonu kameralarıyla dalgaların oluşturduğu görüntüleri kaydederken, bazıları ise şiddetli rüzgar nedeniyle yürümekte güçlük çekti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Polis memuruna kafa atan ve hakaret eden şahıs tutuklandı

        Polis memuruna kafa atan ve hakaret eden şahıs tutuklandı (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "İyi değil doğru transferler yaptık!"
        "İyi değil doğru transferler yaptık!"
        Beşiktaş galibiyete kanatlandı!
        Beşiktaş galibiyete kanatlandı!
        Çağrı Bey sondaj gemisi Somali'ye uğurlandı
        Çağrı Bey sondaj gemisi Somali'ye uğurlandı
        "Atılan gollerin 3'ü bireysel hatalar"
        "Atılan gollerin 3'ü bireysel hatalar"
        Trump 'Gazze Barış Kurulu' üyeleriyle görüşecek
        Trump 'Gazze Barış Kurulu' üyeleriyle görüşecek
        "Pansuman yapmaya değil, ameliyat yapmaya geldim"
        "Pansuman yapmaya değil, ameliyat yapmaya geldim"
        ABD, İran ve Rusya bağlantılı gemiye el koydu
        ABD, İran ve Rusya bağlantılı gemiye el koydu
        Fırtına denizi taşırdı! Sokaklar göle döndü!
        Fırtına denizi taşırdı! Sokaklar göle döndü!
        Uzun yargılamaya "Alo adalet" formülü
        Uzun yargılamaya "Alo adalet" formülü
        Almanya'da inanılmaz banka soygunu ve sorular
        Almanya'da inanılmaz banka soygunu ve sorular
        Üç futbolcudan 61 gol katkısı!
        Üç futbolcudan 61 gol katkısı!
        Hazine destekli tarım ve esnaf kredilerine düzenleme
        Hazine destekli tarım ve esnaf kredilerine düzenleme
        Epstein dosyalarında adı geçenlerin listesi Kongre'ye iletildi
        Epstein dosyalarında adı geçenlerin listesi Kongre'ye iletildi
        Yeni dönem başladı: Satılık taşınmaz ilanlarında doğrulama dönemi
        Yeni dönem başladı: Satılık taşınmaz ilanlarında doğrulama dönemi
        "İftar bir paylaşım anıdır"
        "İftar bir paylaşım anıdır"
        Obama'dan Trump'ın paylaştığı "ırkçı" videoya tepki
        Obama'dan Trump'ın paylaştığı "ırkçı" videoya tepki
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hakem yorumları!
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hakem yorumları!
        Hırsızlığa karşı program yükleniyor
        Hırsızlığa karşı program yükleniyor
        Zeytin yerken çekirdeğine dikkat!
        Zeytin yerken çekirdeğine dikkat!
        Aç karnına spor yağları daha hızlı mı eritiyor?
        Aç karnına spor yağları daha hızlı mı eritiyor?