Olay Avcılar'da 6 Şubat akşamı yaşandı. 25 yaşındaki Rabia K. yaklaşık 2 yıldır Emre Çiçek ile görüşüyordu. Gençlerin ilişkisinden ailelerinin de haberi vardı. 25 yaşındaki Emre Çiçek kız arkadaşı Rabia K.'yi "sürprizim var" diyerek kiraladığı araçla akşam saatlerinde yemeğe götürdü. Bir lokantada yedikleri yemek sonrası Emre Çiçek genç kıza "Sana çalıştığım yeri gösterip patronumla tanıştırmak istiyorum" dedi. Emre Çiçek., ikna ettiği Rabia K.'yi Avcılar Parseller'de bulunan tekstil atölyesine götürdü.

BİTMEK BİLMEYEN VAHŞET

DHA'nın haberine göre, Emre Çiçek burada kendisinden ayrılmak istediğini söyleyen genç kıza tecavüz etmek istedi. Rabia K. direnince Emre Çiçek genç kızın falçatayla boğazını kesti. Kanlar içinde yere yığılan Rabia K.'nin ellerini bağladıktan sonra da defalarca bıçakladı.

Genç kızın yaşadığı dehşet dolu dakikalar bunlarla da son bulmadı. Emre Çiçek genç kıza cinsel saldırıda da bulundu. 3 saat boyunca baltayla vurup tekmelediği genç kız kanlar içinde kaldı.



Rabia K.'nin öldüğünü sanan Çiçek bir arkadaşına telefon ederek yardım istedi. Ancak olay yerine gelen arkadaşı genç kızın durumunu görünce paniğe kapılarak kaçtı. Bunun üzerine zanlı, genç kızı atölyedeki büyük bir çuvalın içine koyarak Firuzköy'de Küçükçekmece gölü kenarını attı.

POLİSLER SANİYELERLE YARIŞTI

Bayrampaşa'daki otogara giden Emre Çiçek buradan babası Ali Çiçek'i arayarak kaçağını söyledi. Babanın polis ekiplerine durumu bildirmesiyle cani sevgili otogarda polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Saat 04.00 sıralarında polis, Emre Çiçek'in gösterdiği göl kenarındaki noktada kanlar içindeki Rabia K.'yi buldu. Genç kızın yaşadığı belirleyen ekipler, saniyelerle yarıştı. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş büro ekipleri, ekip aracına aldıkları genç kızı, ambulans beklemeden hastaneye götürdü. Rabia K. hastanede tedavi altına alındı. 6 gün komada kalan genç kız, 1 aylık tedavisinin ardından evine gönderildi. Evinde tedavisi devam eden Rabia K. boğazının kesilmesi nedeniyle hala konuşamıyor.

"BANA BIÇAK VE FALÇATAYLA SALDIRDI"

Genç kız konuşamadığı için yaşananları yazarak anlattı. Rabia K. " 'Sana sürprizim var' diyerek gözlerimi kapadı. Patronuyla tanıştıracağını söyleyerek oraya götürdü. Atölyede, kendisinden ayrılmak istediğimi söyleyince bana bıçak ve falçatayla saldırdı" dedi. Olayın izlerini vücudunda taşıyan Rabia K., Emre Çiçek'in en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğini yine bir kağıda yazarak ifade etti.

"EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM"

Rabia K.'nin annesi Nurhayat K., "Sesi çıkmasın diye kızımın gırtlağını kesmiş" dedi. Anne Nurhayat K., "O soğuk havada donmak üzereyken bulunmuş. Polis zaman kaybetmemek için ambulans bile beklememiş. Allah onlardan razı olsun" dedi.

Yetkililere seslenen anne, "Bu caninin en ağır cezayı almasını istiyorum. Münevver Karabulut, Özgecan Aslan'ın katilleri gibi en ağır cezayı almasını istiyorum. Bu cani, benim kızımı da onlar gibi öldürmek istedi. Benim kızım gibi başka kızların böyle canının yanmasını istemiyorum" diye konuştu. Rabia K.'nin babası Şerif K. ise, "Bütün yetkililerin olayla ilgilenmesini istiyorum. Tek istediğim en ağır ceza ile yargılanması" şeklinde konuştu.

PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Saldırgan Emre Çiçek "Kasten Adam öldürmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emre Çiçek'in ifadesinde aşırı alkollü olduğunu belirterek "Pişmanım amacım öldürmek değildi. Bir anlık sinir ve alkolün etkisiyle bu olay oldu. Polislere olay yerini ve göl kenarındaki yeri gösterdim" dediği öğrenildi.

Bu arada Emre Çiçek'in babası Ali Çiçek'in bir süre önce oğlu hakkında "evden uzaklaştırma" kararı aldırdığı öğrenildi. Evdeki eşyaları alarak sattığı öğrenilen Emre Çiçek'in uzaklaştırma kararı sonrası olayı gerçekleştirdiği atölyede kaldığı belirtildi.