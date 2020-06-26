İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında normalleşme sürecine geçiş ile birlikte haftanın son iş gününde trafik yoğunluğu arttı.
Özellikle E-5 Karayolu'nda etkili olan trafik yoğunluğu, yüzde 60'lara kadar ulaştı.
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