        Haberler Gündem İstanbul İstanbul'da iftar öncesi trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı | Son dakika haberleri

        İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı

        İstanbul'da haftanın dördüncü iş günü akşam saatlerinde kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 89'a kadar yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 18:30 Güncelleme:
        İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı
        Mesai bitiminin ardından İstanbulluların iftara yetişebilmek için yola koyulmalarının da etkisiyle kentte trafik yoğunluğu arttı.

        Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda, Mecidiyeköy mevkisinde çift yönlü yoğunluk yaşanıyor. Kara yolunun Haramidere mevkisi Beylikdüzü istikameti ile Topkapı ile Avcılar arasında da araçlar yavaş ilerliyor.

        Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki yönde yoğunluk yaşanırken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu-Avrupa yönünde köprü girişine kadar araç yoğunluğu gözleniyor.

        TEM Otoyolu'nda Bahçeşehir ve Mahmutbey Gişeleri mevkilerinde Edirne istikametinde araçlar güçlükle ilerliyor.

        Yeşilköy Halkalı Caddesi'nde Avcılar istikametinde yoğunluk oluşurken Basın Ekspres'te çift yönlü araç trafiği nedeniyle bazı noktalarda sürücülerin yavaş ilerliyor.

        Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kadıköy'den başlayan trafik yoğunluğu Kartal'a kadar devam ediyor.

        TEM Otoyolu'nda ise Ataşehir ile Sultanbeyli arasında yoğunluk gözlenirken, Kavacık'tan başlayan yoğunluk Kadıköy'e kadar sürüyor.

        Öke yandan kentte aktarmaların yapıldığı metrobüs ve otobüs durakları ile aktarma merkezlerinde de yolcu yoğunluğu gözleniyor.

        İstanbul Büyükşehir Belediyesinin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde saat 17.50 itibarıyla yüzde 89'a kadar çıktı.

        Fotoğraf: AA, temsilidir.

        Öğrencisi tarafından öldürülen Fatma Nur öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

        İstanbul'da öğretmenlik yaptığı okulda öğrencisi tarafından uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Fatma Nur Çelik, memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlandı. (IHA)

