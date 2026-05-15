İstanbul'da iki metro hattında teknik arıza!
Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda yaşana teknik arıza nedeniyle seferlerin gecikmeli olarak yapıldığı öğrenildi.
Giriş: 15 Mayıs 2026 - 18:39 Güncelleme:
Metro İstanbul'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada "M2 Yenikapı-Hacıosman ve M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü metro hatlarında teknik bir arıza nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.
