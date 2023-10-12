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2023 İSPARK ÜCRETLERİ NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Aralarında; Üsküdar, Fatih, Beşiktaş, Beyoğlu, Kadıköy, Şişli, Ataşehir, Beykoz, Bakırköy, Bayrampaşa, Güngören, Bahçelievler, Eyüpsultan, Kartal, Maltepe, Kağıthane, Tuzla, Pendik, Zeytinburnu, Ümraniye ve Sarıyer'in de bulunduğu 21 ilçede 1 saate kadar olan otopark ücreti 33 liradan 52 liraya yükseltildi. Aynı ilçelerde, 2 saate kadar olan otopark ücreti 42 liradan 66 liraya, 4 saate kadar olan ücret 47 liradan 73 liraya, 8 saate kadar olan ücret 65 liradan 101 liraya, 12 saate kadar olan ücret 86 liradan 134 liraya, 24 saate kadar olan ücret ise 130 liradan 202 liraya ulaştı. Bağcılar, Arnavutköy, Avcılar, Adalar, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Başakşehir, Çatalca, Esenler, Çekmeköy, Esenyurt, Küçükçekmece, Sancaktepe, Silivri, Sultangazi, Sultanbeyli, Şile ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde ise 23 lira olan 1 saatlik park ücreti 36 liraya yükseltildi. Bu ilçelerde de, 2 saate kadar olan ücret 33 liradan 52 liraya, 4 saate kadar olan ücret 37 liradan 58 liraya, 8 saate kadar olan ücret 47 liradan 73 liraya, 12 saate kadar olan ücret 72 liradan 95 liraya, 24 saate kadar olan ücret ise 94 liradan 146 liraya yükseldi.