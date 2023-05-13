İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KİMLER?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından İstanbul başta olmak üzere 81 ilin milletvekili kesin aday listeleri paylaşıldı. Herhangi bir karışıklık olmaması adına, aşağıdaki linkten İstanbul ve diğer tüm illerin milletvekili adaylarını öğrenebilirsiniz.

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ