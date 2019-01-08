İstanbul’da kar yağışı etkisini sürdürürken, durumu fırsat bilen vatandaşlar eğlendi. Bazı vatandaşlar gece saatlerine rağmen parklarda ve sokaklarda kar topu oynadı, naylon poşetlerle kaydı. İHA'nın haberine göre; doyayasıya eğlenen öğrenciler okulların tatil olmasını istedi.

ARAÇLAR BUZ OLAN YOLLARDA KALDI

Gün içerisinde kentin bazı ilçelerinde etkili olan kar yağışı, akşam saatlerinde etkisini sürdürürken, buzlanan yollar ise sürücülere zor anlar yaşattı. Rampalarda buzlanma nedeniyle çıkamayan araçlar geri dönmek zorunda kaldı. Bazı yollarda ise buzlanma nedeniyle kazalar meydana geldi, kazalarda can kaybı ve yaralanma olmazken, araçlarda maddi hasarlar meydana geldi.

Öte yandan yol kenarından İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı kar küreme araçlar bekletilirken, ekipler kaldırımlarda tuzlama ve küreme çalışması yapıyor.

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