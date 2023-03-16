Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ocak 2023 Konut Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Geçtiğimiz ay dolar bazında rekor kıran İstanbul'daki konut fiyatları, bu ay rekorunu tazeledi. Türkiye genelinde de ortalama m2 fiyatı bin dolar sınırına yaklaştı.

İSTANBUL'DA ORTALAMA FİYAT M2 BAŞINDA 1538 DOLAR

İstanbul'da m2 başına görülen en yüksek rakam Eylül 2016'da 1470 dolar olarak gerçekleşmişti, Aralık 2022'de 1493 dolarla rekor kırıldı. Ocak 2023 verilerine göre ise ortalama konut fiyatları m2 başına 1538 dolar oldu.

ÜLKE GENELİNDE M2 BAŞINA BİN DOLAR SINIRINA YAKLAŞILDI

Türkiye genelinde ise ortalama konut fiyatları m2 başına 994 dolara yükseldi. 1 yıl önce 552 dolar olan ülke ortalaması, dolar bazında yüzde 80'lik artışla bin dolar seviyesine yaklaştı.

TL Bazında ise 1 yılda Türkiye genelindeki artış yüzde 153, İstanbul'da ise yüzde 154 oldu.

EN ÇOK VE EN AZ FİYAT DEĞİŞİMİ OLAN BÖLGELER

2023 Ocak verilerine göre; 1 yılda en çok fiyat artışı yaşanan bölgeler ise şöyle sıralandı: Antalya, Burdur, Isparta (yüzde 195.3), Edirne, Kırklareli, Tekirdağ (yüzde 174.4) Adana, Mersin (yüzde 168.6).

En az artış görülen bölgeler ise; Kilis, Adıyaman, Gaziantep (yüzde 107.4), Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli (yüzde 110.6) ve Diyarbakır, Şanlıurfa (yüzde 116) oldu.