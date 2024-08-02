Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da korkunç olay: 15 yaşındaki çocuk 14 yaşındaki arkadaşını öldürdü | Son dakika haberleri

        İstanbul'da korkunç olay: 15 yaşındaki çocuk 14 yaşındaki arkadaşını öldürdü

        İstanbul Esenyurt'ta 15 yaşındaki çocuk, kendisinden sigara istediğini iddia ettiği 14 yaşındaki arkadaşını boğarak öldürdü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 11:26 Güncelleme: 02.08.2024 - 11:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        15 yaşındaki çocuk 14 yaşındaki arkadaşını boğdu
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Esenyurt'ta kokunç bir olay yaşandı.

        İlçenin Akçaburgaz Mahallesi'ndeki çocuk parkında, 15 yaşındaki E.A. ile 14 yaşındaki Y.H.Y. arasında "sigara istedim vermedin" meselesi yüzünden tartışma çıktı.

        Tartışma sonrasında E.A., arkadaşı Y.H.Y.'nin boğazını sıktı ardından da kaçtı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde nefessiz kalan Y.H.Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kaçan E.A. ise bir süre sonra öldürdüğü arkadaşı Y.H.Y.'nin babasına gidip olanları anlattı.

        Polise teslim edilen E.A. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

        Ölen çocuğun cenazesi ise otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İstanbul Esenyurt
        #cinayet
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Instagram'a erişim engeli
        Instagram'a erişim engeli
        Instagram kapatıldı, fenomenler endişeli!
        Instagram kapatıldı, fenomenler endişeli!
        Türkiye engellenen Instagram'ın zirvesiydi!
        Türkiye engellenen Instagram'ın zirvesiydi!
        Instagram'ın engellenmesi dünyada yankı uyandırdı!
        Instagram'ın engellenmesi dünyada yankı uyandırdı!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        İhracatta temmuz rekoru
        İhracatta temmuz rekoru
        Anne ve kızını hayattan kopardı! 50 yıla kadar hapsi istendi
        Anne ve kızını hayattan kopardı! 50 yıla kadar hapsi istendi
        Türkiye'nin ilk tüp tayı Balat görücüye çıktı
        Türkiye'nin ilk tüp tayı Balat görücüye çıktı
        Venezuela'da seçim protestoları sürüyor
        Venezuela'da seçim protestoları sürüyor
        Tarihi takas operasyonunun yankıları sürüyor
        Tarihi takas operasyonunun yankıları sürüyor
        Emeklilikte ikinci dalga
        Emeklilikte ikinci dalga
        Paylaşımsız kaldılar
        Paylaşımsız kaldılar
        SGK, emekliye fark ödemesinde tarihi açıkladı
        SGK, emekliye fark ödemesinde tarihi açıkladı
        Galatasaray'dan İtalya seferi
        Galatasaray'dan İtalya seferi
        Eğirdir Gölü'nün bölünmesine 1,2 kilometre kaldı
        Eğirdir Gölü'nün bölünmesine 1,2 kilometre kaldı
        Anne karnında şaşırtan keşif!
        Anne karnında şaşırtan keşif!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İnsanlar gerçekten "multitask" olabilir mi?
        İnsanlar gerçekten "multitask" olabilir mi?
        Bodrum'da bir Hollywood yıldızı
        Bodrum'da bir Hollywood yıldızı
        Biden Haniye suikastına ilişkin ne dedi?
        Biden Haniye suikastına ilişkin ne dedi?