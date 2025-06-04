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        Haberler Gündem İstanbul İstanbul'da kullanılmak üzere 2500 adet 'uygulama bazlı taksi' geliyor | Son dakika haberleri

        İstanbul'da kullanılmak üzere 2500 adet 'uygulama bazlı taksi' geliyor

        İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir, kentteki taksi sorununun çözümüne katkı sunacak "Uygulama Bazlı Taksi"yi tanıttı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2025 - 18:43 Güncelleme: 04.06.2025 - 18:44
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir, kentteki taksi sorununun çözümüne katkı sunacak “Uygulama Bazlı Taksi” hizmetiyle ilgili bilgiler paylaştı.

        Prof. Demir, şu ifadeleri kullandı:

        “UKOME kararıyla 2.500 adet ‘Uygulama Bazlı Taksi’, İstanbulluların hizmetine girecek. Uygulama bazlı taksiler, yoldan yolcu almayacak. Böylece trafik sirkülasyonu azalacak. Uygulama bazlı taksiler, sadece onaylanmış dijital uygulamalar üzerinden yolcu alabilecek. Uygulama bazlı çalışan şoför arkadaşlarımız da Büyükşehir Belediyemizin ulaşım akademisi tarafından eğitime tabi tutulacak".

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        #uygulama bazlı taksi
        #haberler
        #ibb
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