İstanbul'da lodos: Dalga boyu 5 metreyi buldu
İstanbul'da etkili olan şiddetli lodos nedeniyle Avcılar'da dalga boyu yer yer 5 metreyi buldu, balıkçılardan bir bölümü teknelerini, zarar görmemesi için kıyıya yakın bölgeye çekti.
Giriş: 21.11.2024 - 10:57 Güncelleme: 21.11.2024 - 10:57
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan lodos sabaha karşı etkisini arttırdı.
Lodos nedeniyle dalgalar Ambarlı Sahili'nde balıkçı barınağı önündeki mendireği aştı. Dev dalgalar, barınak ile arasındaki bölümü adeta göle çevirdi. Balıkçılardan bir bölümü teknelerini zarar görmemesi için kıyıya yakın bölgeye çekti.
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