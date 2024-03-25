İstanbul'da restoran hırsızı yakalandı

İstanbul'da bazı restoranlarda yaşanan hırsızlık olayları üzerine inceleme başlatıldı. Polis, olay yerlerindeki güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızın görüntüsüne ulaştı.

Görüntülerde suç ortağı ile birlikte müşteri gibi lokantalara giren hırsızın, arka masasında sandalyeye asılı mont ya da çantaların içinden para ve cep telefonu çaldığı görüldü. Soğukkanlılık içinde hırsızlığı gerçekleştiren şüphelinin daha sonra hesabı ödeyerek olay yerinden ayrıldığı görüldü.

2 SUÇ KAYDI ÇIKTI Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri eşkalini belirlediği şüpheliyi Fatih'te düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Bulgaristan uyruklu şüpheli Stefan K.'nin (52) daha önceden de 2 suç kaydı olduğu tespit edildi.