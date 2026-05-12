İstanbul'da metroda bir kişiyi darp eden 2 taraftar yakalandı
İstanbul'da metroda bir kişiyi darp eden 2 Galatasaray taraftarı gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna muhalefet" suçlarından adli işlem başlatıldı
Giriş: 12 Mayıs 2026 - 15:33 Güncelleme:
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 Mayısta hareket halindeki metroda taraftarlar arasında çıkan kavgaya ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma yaptı.
AA'da yer alan habere göre ekipler, şüpheliler O.K. ve N.Y.'nin, yolcu İ.F.'yi metro içerisinde darp ettiğini belirledi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna muhalefet" suçlarından adli işlem başlatıldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ